Civiltà del Bere incorona i vini Wow!

Grande successo dei vini del Sud nella quinta edizione di The Italian Wine Competition. Il Piemonte si aggiudica 44 medaglie d’oro e sette premi Wow per il miglior rapporto qualità-prezzo.

Civiltà del Bere, storica rivista di vino e cultura gastronomica, ha reso noti i risultati di WOW! The Italian Wine Competition.

La manifestazione, giunta quest’anno alla quinta edizione, ha preso in esame 1050 etichette liberamente iscritte alla competizione enologica.

Sono complessivamente 437 i vini che si aggiudicano la medaglia d’oro, indice di qualità che premia i campioni con un punteggio di almeno 95 centesimi. Di questi 44 sono rappresentativi del Piemonte, che vede premiate anche sette etichette per il rapporto qualità-prezzo.

Sono, però, i vini del sud della penisola ad aggiudicarsi la maggioranza dei riconoscimenti più ambito, quelli dei Best in class, riservati ai migliori vini per tipologia. Lì non c’è traccia dei prodotti piemontesi.

La classifica vuole rappresentare una via di mezzo tra la guida di settore, il concorso e l’analisi sensoriale qualitativa. Sono censiti soltanto i campioni iscritti dai singoli produttori, secondo scelte liberamente fatte da ogni azienda.

Queste le MEDAGLIE D’ORO del Piemonte:

Alle Tre Colline

Piemonte Albarossa Doc 2019

Albarossa 100%



Alle Tre Colline

Albugnano Superiore Doc 2019

Nebbiolo 100%



Balbiano

Freisa di Chieri Doc 2021

Freisa 100%



Borgogno

Barolo Cannubi Docg 2017

Nebbiolo 100%



Borgogno

Barolo Riserva Docg 2015

Nebbiolo 100%



Ca’ Moranda

Langhe Arneis Doc 2021

Arneis 100%



I Carpini

Rugiada del Mattino, Colli Tortonesi Timorasso Doc 2021

Timorasso 100%



I Carpini

Timox, Colli Tortonesi Timorasso Doc 2020

Timorasso 100%



Tenuta Cucco

Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Docg 2018

Nebbiolo 100%



Domanda

Casera, Canelli Docg 2021

Moscato 100%



Fontanafredda

Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Docg 2018

Nebbiolo 100%



Tenuta Gaggino

Lazzarina, Barbera del Monferrato Doc 2021

Barbera 100%



Tenuta Laramè

Santa Lucrezia, Cisterna d’Asti Doc 2018

Croatina 100%



Beppe Marino

Quattrofilari, Nizza Riserva Docg 2017

Barbera 100%



Beppe Marino

Capitolo Uno, Canelli Moscato d’Asti Docg 2021

Moscato bianco 100%



Monchiero

Barolo Pernanno Riserva Docg 2016

Nebbiolo 100%



Montalbera

Laccento, Ruché di Castagnole Monferrato Docg 2021

Ruché di Castagnole Monferrato 100%



Montalbera

Nuda, Barbera d’Asti Superiore Docg 2019

Barbera d’Asti 100%



Castello di Montecavallo

Aralcader, Coste della Sesia Doc 2019

Nebbiolo 100%



Tenuta Montemagno

Nobilis, Ruché di Castagnole Monferrato Docg 2020

Ruché 100%



Tenuta Olim Bauda

Nizza Riserva Docg 2018

Barbera 100%



Cantina Oriolo

Barbera d’Alba Doc 2020

Barbera 100%



Cantina Oriolo

Nebbiolo d’Alba Doc 2020

Nebbiolo 100%



Parusso

Spumante Metodo Classico Extra Brut 2016

Nebbiolo 100%



Parusso

Perarmando, Barolo Docg 2018

Nebbiolo 100%



Pescaja

Roero Arneis Docg 2021

Arneis 100%



Pescaja

Solneri, Barbera d’Asti Superiore Docg 2019

Barbera d’Asti 100%



Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

Lunaneuva, Vino Spumante Metodo Classico

Nebbiolo 100%



Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

Carema Doc 2018

Nebbiolo 100%



Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

Carema Riserva Doc 2018

Nebbiolo 100%



Quila

Bric Bissarello, Langhe Rosso Doc 2020

Dolcetto 50%, Dolcetto clone 30%, Nebbiolo 10%, Freisa 5%, Barbera, Uvalino, Neirun, Bonarda 5%



La Raia

Gavi Docg 2021

Cortese 100%



La Raia

Vigna Madonnina, Gavi Riserva Docg 2019

Cortese 100%



Réva

Barolo Cannubi Docg 2018

Nebbiolo 100%



Réva

Barolo Lazzarito Riserva Docg 2016

Nebbiolo 100%



Tenuta Santa Caterina

Monferace, Grignolino d’Asti Doc 2017

Grignolino 100%



Serra Domenico

Costacasareggio, Barbera d’Asti Docg 2020

Barbera 100%



Tenuta Tenaglia

Monferace, Grignolino del Monferrato Casalese Doc 2016

Grignolino 100%



Cantina di Tortona

Colli Tortonesi Derthona Timorasso Doc 2019

Timorasso 100%



Cantina di Tortona

Colli Tortonesi Monleale Doc 2015

Barbera 100%



Cascina Vèngore

Mompirone, Barbera d’Asti Superiore Docg 2020

Barbera 100%



Cascina Vèngore

Belgardo, Terre Alfieri Nebbiolo Docg 2019

Nebbiolo 100%



Vinchio Vaglio

Laudana, Nizza Docg 2019

Barbera 100%



Vite Colte

La Luna e i Falò, Barbera d’Asti Superiore Docg 2019

Barbera 100%



Vite Colte

La Bella Estate, Piemonte Doc 2019

Moscato bianco 100%