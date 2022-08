L’ultimo anno ha visto un aumento del 23% delle materie prime causando carestie nei paesi poveri e inflazione e aumento dell’indigenza alimentare nei paesi ricchi.

I prezzi hanno visto una crescita soprattutto nel settore agricolo con un aumento del 27,6% e quello caseario: le cause sarebbero da rintracciare nella guerra in Ucraina e nella siccità. A rischiare maggiormente sono i 53 paesi dove la popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l’alimentazione.

“Una situazione – spiega Enrico Nada Presidente di Coldiretti Cuneo – che ha alimentato la speculazione, tanto che, mentre i prezzi al dettaglio crescono, ai nostri imprenditori non viene aumentata la remunerazione’’.

Il settore agricolo nazionale, che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come il nostro che è fortemente deficitario in alcuni settori, ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities. Bisogna invertire la tendenza ed investire per rendere l’Italia il più possibile autosufficiente per le risorse alimentari facendo tornare l’agricoltura centrale negli obiettivi nazionali ed europei. Nell’immediato occorre salvare le aziende da una insostenibile crisi finanziaria per poi investire per aumentare produzione e le rese dei terreni con bacini di accumulo delle acque piovane per combattere la siccità. Nella Granda, insieme al Consorzio Agrario del Nord-Ovest abbiamo lanciato il progetto di filiera Gran Piemonte, tramite il quale sono già stati seminati nel cuneese oltre 4.000 ettari, volto a valorizzare proprio l’oro giallo ed ottenere prodotti da forno veramente prepararti con la farina del territorio per rispondere anche alle esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti alla provenienza degli ingredienti”.

“Al fine di implementare la progettualità per essere sempre più autosufficienti – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – vogliamo ricordare all’agroindustria virtuosa la nostra disponibilità ad incrementare i quantitativi prodotti per poter anche garantire prezzi equi alle imprese, che non scendano mai sotto i costi di produzione, come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali, tutelando sempre la biodiversità dei nostri territori”. ​