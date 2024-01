Come fare per ottenere il Passaporto

Quante volte abbiamo sognato una meta esotica, una grande città americana oppure l’immergerci in una cultura lontana lontana? Fare un viaggio all’estero, fuori dalla comunità europea, è diventato un’utopia. In parte per i costi, ma soprattutto per l’ottenimento del Passaporto. Tante regole, procedure e complicazioni frenano migliaia di persone a ottenerlo. Ecco una guida semplice con tutte le azioni da svolgere per poter ricevere il famigerato documento.

Chi può richiedere il Passaporto

Il passaporto è un documento che consente l`ingresso in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana. Dura 10 anni e viene concesso a tutti i cittadini, senza distinzioni d`età.

Come presentare la domanda

Il modo più semplice per presentare la domanda e richiedere il Passaporto è consultare il sito online della Polizia di Stato e per prenotare scegliendo ora, data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.

Se non ci sono date disponibili online e ci sono urgenze adeguatamente motivate ci si potrà rivolgere direttamente alla Questura o Commissariato di pertinenza.

Arrivati a questo punto occorre compilare la domanda per il rilascio, che è diversa tra maggiorenni e minorenni. La domanda poi può essere presentata alla Questura, all’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza oppure alla stazione dei Carabinieri.

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare in Questura o nell’ufficio predisposto è molto importante. Innanzitutto bisogna ricordarsi il modulo stampato della richiesta passaporto, di cui abbiamo parlato sopra. Poi è necessario un documento di identità valido come la carta d’identità, 2 foto tessere identiche e possibilmente recenti e infine la ricevuta del pagamento avvenuto di 42,50 euro. Ricordiamo che il versamento va effettuato esclusivamente presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. Non occorre stampare da sè il bollettino, perchè è già disponibile in tutti gli uffici postali e va richiesto allo sportello.

Non saranno accettati bollettini in bianco, bonifici, giroconti ed altre tipologie di versamenti.

E’ importante anche sapere che, nel caso si tratti di un minore, è necessario avere le firme sui documenti di entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato civile.



Il ritiro del Passaporto

Arrivati a questa fase vuol dire che sono state svolte tutte le fasi. Tra prenotazione, compilazione, foto tessere altro è già stato eseguito un ottimo lavoro. Ora le fasi finali, come per il maratoneta che si appresta a percorrere l’ultimo chilometro: il ritiro del documento.

Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa il documento può essere rilasciato, a seconda della tempistica di completamento dell’istruttoria. La legge ci permette, a questo proposito, tante possibilità, tra cui il ritiro da parte di un’altra persona. E’ possibile far ritirare il passaporto da altra persona, purché il delegato sia maggiorenne, abbia una fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega scritta in carta semplice.

Un’altra possibilità è la consegna a casa del documento. Grazie a Poste Italiane, il passaporto verrà recapitato a domicilio con un costo di € 9,05 da pagare al momento della consegna, ovvero direttamente al postino. In caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e passato un mese senza ritiro, il documento sarà riconsegnato all’Ufficio passaporti.

Concluso tutto il processo non resta che augurare buon viaggio.