Come fare per ottenere l’esenzione dal Ticket Sanitario

Il Ticket Sanitario consiste in un piccola spesa obbligatoria per poter accedere ai servizi del Sistema Sanitario. Vediamo come ottenere l’esenzione e chi la può richiedere.

Ticket Sanitario, come funziona

Il Ticket Sanitario è stato introdotto nel 1982. Si tratta di un esercizio che permette di “accompagnare economicamente” alcune prestazioni offerte. Nello specifico, il ticket copre alcune situazioni come le visite specialistiche e gli esami di laboratorio, i codici bianchi (cioè tutte le prestazioni che non sfociano in ricovero) nel pronto soccorso e infine le cure termali. Per tutte queste cose noi paghiamo il ticket.

Esistono, però, altre situazioni in cui il pagamento del ticket non è necessario. Questo è il caso degli esami di assistenza specialistica proposti o facente parte di programmi organizzati dai comuni o dalle regioni (ad esempio la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella) oppure l’assistenza del medico di famiglia (o medico di medicina generale) o ancora i ricoveri ospedalieri, sia quelli brevi che le lungodegenze. Poi ci sono anche i vaccini, le cure per la prevenzione dell’HIV e i codici verde, gallo e rosso al pronto soccorso. Ecco anche queste prestazioni non richiedono il pagamento. Ora vediamo come ottenere l’esenzione.

Ticket Sanitario, come ottenere l’esenzione

Dunque, come sappiamo il Ticket è obbligatorio. Ma esistono alcune condizioni in cui Regione Piemonte concede l’esenzione. In questo caso, i pazienti potranno accedere a tutte le prestazioni del SSN senza pagare neanche un euro. Le condizioni per accedere a questo servizio sono:

gravidanza

reddito

esami diagnostici legati al ricovero

diagnosi precoce dei tumori

invalidità

Nel caso dei redditi bassi, ha diritto all’esenzione chi è disoccupato con reddito familiare (riferito all’anno precedente) inferiore a 8.263,31 euro. Ovviamente il titolare dell’esenzione ha il dovere di non usufruire dell’esenzione nel caso di cambiamento frl reddito. Ricordiamo ancora che eventuali abusi possono essere denunciati e sfociare nel penale.