Un nuovo metodo per prenotare le visite mediche o gli esami in modo da non perdere tempo. Si tratta di Cup Piemonte. Un sistema creato dalla regione Piemonte, in collaborazioen con il Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo come funziona e di cosa si tratta.

Cup Piemonte, cosa è

Cup Piemonte non è nient’altro che un sistema unico che unisce le aziende sanitarie private e pubbliche della Regione Piemonte. Attraverso questa unificazione, quando dobbiamo prenotare una visita attraverso SSN, troveremo subito la prima data disponibile in tutta la regione in una struttura o in un ospedale (coperti sempre dal servizio sanitario regionale). Attraverso questo meccanismo, evitiamo perdite di tempo nella ricerca della struttura o dell’asl. Ovviamente, teniamo a precisare che questo meccanismo non risolve la magagna delle liste di attesa e men che meno accelera i tempi di accesso per un semplice esame. Si tratta di un meccanismo di prenotazione e velocizza, esclusivamente, la fase di prenotazione e non l’accesso alla visita.

Cup Piemonte, come funziona

Il Cup Piemonte utilizza un sistema facile e veloce per prenotare. Innanzitutto dobbiamo disporre della ricetta del nostro medico di base (ricordiamo che la ricetta deve essere quella “bianca”). Disponendo della ricetta, del codice fiscale e della tessera sanitaria ci possiamo addentrare nei meandri della prenotazione.

La prenotazione è possibile farla in modi diversi:

Pc, Smartphone o Tablet, tramite cui accediamo al sito web e all’app di Cup Piemonte. Qui inseriamo il numero della ricetta e una volta inserito il cosiddetto numero ci appiranno tutte le strutture e le date disponibili per quella visita o esame.

telefonando al numero verde 800 000 500

andando nelle farmacie convenzionate e che aderiscono al servizio di prenotazione

Ricordiamo che il servizio più veloce ed efficace è ovviamente quello tramite dispositivo elettronico. In quei casi ci verranno dati tutte le date e le strutture disponibili in regione e per prenotarsi basterà selezionare la data (e la struttura) che ci interessa. Inoltre, sempre attraverso questo sistema è possibile anche mettere dei paletti per quanto riguarda le date e la distanza dalle strutture. Per esempio, se noi abbiamo una ricetta per una visita cardiologica e abitiamo a Grugliasco, potremmo inserire di non voler andare oltre la provincia di Torino, come distanza, e facendo in questo modo ci appariranno tutte le visite disponibili in strutture della sola provincia di Torino.

Un’ultima cosa, il numero verde che abbiamo segnalato prima è disponibile tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00, festività nazionali escluse.