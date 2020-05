Il rimborso dell’affitto per le imprese in crisi a causa delle restrizioni causate dal Coronavirus verrà formalizzato, come anticipato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, nel prossimo decreto del governo di maggio.

Secondo il ministro “L’idea è quella di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato”. Il rimborso avverrà sotto forma di credito d’imposta al 100%.

La misura che fa parte del pacchetto fondi da 2,3 miliardi di euro stanziato per affitti (1,7 miliardi) e bollette (600 milioni) e sarà anche cumulabile con gli altri sostegni diretti alle imprese. Oltre al rimborso per l’affitto, il decreto in arrivo dovrebbe prevedere altre misure per contenere gli effetti della crisi generata dal coronavirus, come ad esempio l’eliminazione degli oneri fissi delle bollette per le imprese. Si tratterebbe nella equiparazione delle utenze commerciali sopra i 3Kw di potenza a quelle domestiche per i mesi di aprile, maggio e giugno..

L’aiuto del governo arriva anche per un settore in sofferenza che comprende bar, ristoranti e alberghi. Gualtieri ha anticipato che la Tosap, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, non verrà richiesta per i maggiori spazi dovuti al nuovo distanziamento sociale dei tavoli. Per queste categorie ci sarà un credito d’imposta per sostenere la più adatta organizzazione sia dei locali che del lavoro stesso.