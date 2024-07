Come funziona InPA, nuovo portale della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione ha dato vita ad un nuovo portale che si chiama InPA. Si tratta di un sistema che definito anche “portale del reclutamento”. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

InPA, il portale pubblico del reclutamento

Quante volte abbiamo sentito la frase: “la pubblica amministrazione si sta rinnovando” oppure “lo Stato deve digitalizzare i suoi servizi”? Almeno una volta al giorno. E con lo Spid è partita un’operazione di vera digitalizzazione dei servizi dello Stato, dai pagamenti fino alla prenotazione delle visite nelle Asl pubbliche. Ora, lo Spid è stato accantonato per la sua versione più moderna e semplice chiamata Io, ma la digitalizzazione continua. Proprio per questo è nata l’esigenza di creare un portale che permettesse a chi interessato ad un bando pubblico di poter cercare e vedere tutte le offerte disponibili, per qualsiasi posizione pubblica, in tutta Italia: dalla Sicilia fino in Piemonte.

InPA si chiama questo nuovo portale. Come scrive lo stesso sito: “Il portale ha l’obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico“. Dunque una piattaforma dove è possibile trovare tutti bandi pubblici, professione per professione, regione per regione. E permette di scegliere, guardare e informarsi su tutte le posizioni pubbliche disponibili.

Molti si staranno chiedendo: ma come funziona? Molto semplice. Andando sul sito https://www.inpa.gov.it/ ci viene aperta la schermata principale con una pagina di ricerca: qui possiamo cercare la posizione più consona a noi in base alla regione, stipendio e area tematica di lavoro. A questo punto verrà svolta la ricerca da parte del portale, il quale ci farà sapere se ci sono o meno posti disponibili in quell’area tematica o regione del paese.

Un portale utile e facile da utilizzare. Per una pubblica amministrazione, ormai sempre più digitale e connessa.