“Com’è Green la mia città”: sabato 31 quattro itinerari in Piemonte per la Giornata nazionale del Trekking Urbano

Sono 68 le città che quest’anno hanno aderito alla Giornata nazionale del Trekking Urbano che ha per tema: “Com’è Green la mia città” e si svolgerà sabato 31 ottobre.

In Piemonte hanno aderito Torino, Ivrea e Druento, in provincia di Torino, e Acqui Terme in provincia di Alessandria.

Torino

I due itinerari del capoluogo regionale sono:

FOLIAGE E GRANDI ALBERI AL VALENTINO

L’itinerario si svolge all’interno del grande Parco del Valentino: non si tratta solo di un grande polmone verde per torinesi e visitatori con piste ciclabili, sentieri e giardini, ma anche di un luogo dove la cultura e la natura hanno un ruolo di fondamentale importanza. E’ un percorso storico – naturalistico, alla scoperta della storia e della ricca vegetazione del Parco, che si distingue particolarmente per il patrimonio naturalistico, con una flora molto diversificata fatta di platani monumentali e grandi piante “esotiche”.

Percorso 1:

Tempo di percorrenza: 2 h e 30’

Lunghezza: 3 km

Difficoltà: Bassa

Punto di partenza: Castello del Valentino – Viale Mattioli, 39

Orario di partenza: ore 10 e ore 14.30

TORINO TRA FIUME E COLLINA

Partendo da Piazza Vittorio Veneto, una delle piazze più grandi di Torino, si attraversa il ponte Vittorio Emanuele I per salire sulla collina fino a raggiungere i giardini di Villa della Regina, dimora reale fino all’800. A seguire si sale al Monte dei Cappuccini a 325 m s.l.m. da cui si gode del più bel panorama sulla città. Dopodiché si scende verso corso Moncalieri e si percorre il lungo Po sul sentiero che costeggia il fiume, da cui si può godere di un affaccio sul parco del Valentino. Dopo aver attraversato il ponte si rientra verso piazza Vittorio Veneto percorrendo e raccontando la zona dei Murazzi.

Percorso 2:

Tempo di percorrenza: 2 h

Lunghezza: 4,5 km

Difficoltà: Bassa

Punto di partenza: piazza Vittorio Veneto, 2

Orario di partenza: ore 10 e ore 14

PER INFORMAZIONI:

Turismo Torino e Provincia

Contact Centre

Tel. 011 53 51 81

E-mail: info.torino@turismotorino.org

Ivrea

A PASSO LENTO TRA STORIA, NATURA E ARCHITETTURA

Le caratteristiche uniche dell’Anfiteatro Morenico di origine glaciale, sulla cui pianura si estende Ivrea, consentono di immergersi in un affascinante itinerario che si snoda tra città antica e moderna. Da piazza Ottinetti, polo culturale della città, percorrendo un breve tratto di Via Francigena, si raggiungono i Giardini Giusiana, polmone verde del centro. Attraversando lo storico Naviglio, a passo lento lungo il fiume Dora Baltea, molto ambito dagli amanti della canoa, si giunge al sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Ivrea, città industriale del XX secolo” per scoprire, attraverso il racconto della cultura Olivettiana, la nuova vita degli spazi un tempo dedicati alla fabbrica e ai servizi sociali. Si ritorna quindi verso il centro storico dal Ponte Vecchio, per secoli unico passaggio sul fiume. Dopo aver percorso un tratto dell’antica via centrale e ammirato la città dall’alto della piazza del Castello, il trekking termina nella piazza del Municipio. Un itinerario tra natura e rigenerazione urbana per scoprire com’è green la Città di Ivrea!

Tempo di percorrenza: 3 h circa

Lunghezza: 4 km circa

Difficoltà: Media

Punto di partenza: Piazza Ottinetti – Ufficio del Turismo

Orario di partenza: ore 10 e ore 15

PER INFORMAZIONI:

Ufficio del Turismo di Ivrea

Piazza Ottinetti

Tel. 0125 618131

E-mail: info.ivrea@turismotorino.org

Sito web: www.turismotorino.org

Prenotazione obbligatoria.

Druento

TRA ACQUE E BOSCHI IL CAMMINO VERDE DI DRUENTO

Possiamo datare la costruzione del borgo originario di Druento, il Borgo Rubianetta, intorno all’XI secolo. Tale borgo, ora situato all’interno del Parco La Mandria, era abitato da agricoltori e commercianti di legnami, sovrastato da un avamposto militare, dove nel XII secolo fu costruita una cappella consacrata a San Giuliano Martire. Rimangono di quel periodo i ruderi del castello, noti sotto il nome di Castlass, e la chiesetta di San Giuliano. Il percorso inizia proprio dal Borgo Rubianetta per poi seguire il cammino storico che gli abitanti del nucleo primitivo furono costretti a seguire per costruirne uno alternativo finalizzato a risolvere i problemi di comunicazione causati dalla presenza di numerosi corsi d’acqua e delle frequenti esondazioni. Con ogni probabilità il nome Druento deriva proprio dal celtico doir, corso d’acqua, a dimostrazione di come tale presenza sia stata determinante per gli abitanti e per la storia del luogo. Risale al 12 febbraio 1263 la fondazione del nuovo paese. Si scelse un sito fecondo e soleggiato e si diede inizio alla costruzione di un castello e di una serie di case disposte a semicerchio verso mezzogiorno, al riparo dai venti di tramontana. Sono ancora visibili i bastioni del Castello e un muro dell’antico ricetto.

Tempo di percorrenza: 3 h

Lunghezza: 4 km

Difficoltà: Bassa

Punti di partenza: Piazza Oropa (possibilità di parcheggio al capolinea autobus di linea n° 59)

Casotto del Cervo – viale Medici del Vascello (parcheggio libero)

Orario di partenza: ore 15

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Segreteria Sindaco

Tel. 011 9940744

Acqui Terme

LA COLLINA DI “MONTEROSSO”: ARTE E STORIA IMMERSI NEL VERDE

Da Piazza Levi, percorsa via Nizza si svolta a destra dove la strada sale ripida verso il Mausoleo della famiglia Ottolenghi, imponente costruzione in pietra risalente al XX secolo. Salendo si incontrano vigneti iscritti nel patrimonio paesaggistico UNESCO ed antichi pini marittimi che conducono a villa Ottolenghi. Autentico gioiello architettonico del XX secolo, progettato inizialmente da Federico d’Amato e poi dal celebre architetto Marcello Piacentini, cattura l’occhio per la sua maestosità; la villa custodisce un giardino di impianto neoclassico opera dell’architetto paesaggista Pietro Porcinai, premiato nel 2011 dall’European Heritage Garden Network come giardino formale più bello d’Europa. Dopo aver ammirato un panorama unico sulle colline si riscende dolcemente verso Piazza Bollente, dove si trova l’omonima fontana termale (1870). Il percorso termina all’Enoteca Regionale “Acqui Terme&Vino” per un brindisi di arrivederci.

Tempo di percorrenza: 3 h circa

Lunghezza: 4.5 km

Difficoltà: Media – si consigliano scarpe da TREKKING

Punto di partenza: Piazza Levi (di fronte Palazzo Comunale)

Orario di partenza: ore 10.30

PER INFORMAZIONI:

Assessorato al turismo

Comune di Acqui Terme – Ufficio IAT

Piazza Levi, 12

Tel. 0144 770240 (Assessorato)

Tel. 0144 322142 (iat)

E-Mail: turismo@comuneacqui.com

E-Mail: iat@acquiterme.it

Sito Web: www.turismoacquiterme.it

Consigliata prenotazione.