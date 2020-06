Come si ritorna in classe il 14 settembre, ecco le linee guida

Ritornare in classe in sicurezza e con linee guida condivise. Succederà il 14 settembre, una data proposta dal presidente della Regione Piemonte.

“Miglioreremo la scuola” assicura il premier Conte che aggiunge: “Ci sarà un miliardo in più. Che ad esempio ci porteranno ad abolire le classi pollaio”.

Sono molte le indicazioni contenute in una bozza del Piano scuola 2020-2021, che indica le Linee guida per la ripresa dell’attività scolastica. Tra queste, dal primo settembre i recuperi per chi è rimasto indietro a causa della didattica a distanza. Sanificazione degli ambienti, formazione del personale e ingressi scaglionati.

Arriva un software che misura le distanze interne in ogni ambiente pubblico di tutti gli edifici, un modo per garantire il distanziamento in considerazione dello spazio a disposizione. Uno strumento utile per capire anche quanti e quali ambienti dovranno essere individuati altrove.

La didattica a distanza rimane marginale e solo per le scuole secondarie di II grado: solo per queste si parla infatti di ‘attività didattica in presenza e digitale integrata’.

Per quanto riguarda la mensa, le scuole potranno valutare l’opportunità di prevedere due o più turni ma nessun doppio turno durante le lezioni.

Un capitolo è dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia che dovranno svolgere le attività didattiche privilegiando l’uso degli spazi aperti. I gruppi saranno stabili: i bambini frequenteranno la scuola sempre con gli stessi insegnanti e collaboratori; vi sarà la disponibilità per ogni gruppo di uno spazio interno ben definito.

