Come trascorreremo le ferie estive quest’anno

Non tutti gli italiani hanno disdetto i viaggi all’estero, prenotati prima dello scoppio della pandemia, ma forse potrebbe essere arrivato il momento di farlo.

Immaginare vacanze all’estero quest’estate è difficile. Sicuramente torneranno ad aprirsi i confini europei e anche quelli dei paesi più lontani. Ma se come nelle nazioni che hanno patito il virus per prime, Cina e Corea del Sud, è tutt’ora imposta la quarantena per chiunque entri nel loro territorio, viene da pensare che lo stesso potrà accadere ovunque nel mondo.

Per trascorrere una settimana di ferie bisognerebbe mettere in conto di prendersi un mese intero. Quattordici giorni prima di quarantena e quattordici giorno dopo al rientro in Italia. Impensabile, a meno che la necessità sia improrogabile, come per andare a trovare familiari o persone care che non si sono più viste da chissà quanto tempo. Motivi professionali e sanitari esclusi, ovviamente, stiamo parlando di vacanze.

Quindi l’orientamento dell’estate 2020 sarà il nostro paese.

Nelle ampie spiagge dell’Adriatico e del Tirreno.

Soprattutto Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio, ma anche alcune zone di mare del Mezzogiorno, saranno fra le regioni più “fortunate”, perché il distanziamento degli ombrelloni in spiaggia non penalizzerà troppo i gestori degli stabilimenti balneari.

In Liguria, nelle isole maggiori e in quelle minori e in molte calette nel Meridione sarà più difficile sistemare lettini, sdrai e ombrelloni, visto spiagge più intime e meno estese.

Più facile in montagna, con le camminate fra le vette, ma con i rifugi che dovranno limitare i posti letto.

Proprio per stimolare il turismo e aiutare il settore, il ministro per i Beni culturali e il turismo Dario Franceschini ha ipotizzato un bonus vacanze, che nel prossimo decreto di aprile – che forse arriverà a maggio – potrebbe mettere a disposizione un voucher di 500 euro a famiglia, o di importo più basso se a persona o differenziato per chi ha figli a carico e un reddito basso. Questo bonus potrebbe essere speso negli hotel e negli stabilimenti balneari della penisola.

Intanto, per chi vive nelle località di mare – fino al 3 maggio per chi risiede entro i 200 metri dalla spiaggia, dopo il 4 maggio per tutti – è stata concessa la possibilità di fare il bagno in mare e correre o camminare sulla sabbia. Comunque da soli, distanziati dagli altri o al massimo con la propria famiglia. Non è ancora permesso sdraiarsi e prendere il sole.

Impensabile immaginare partite a pallone sulla sabbia o di beach volley. Gli assembramenti continuano a essere assolutamente vietati!

Fra le ipotesi allo studio dei gestori degli stabilimenti balneari, la prenotazione obbligatoria del posto in spiaggia, turni di mezza giornata per permettere a più persone possibile di godere la vacanza al mare e soprattutto per evitare code, non permesse, al bar e ai servizi igienici.

E per chi volesse usufruire della spiaggia libera? Diverse amministrazioni locali hanno immaginato di dare in gestione queste aree, per avere un controllo maggiore degli afflussi. Una limitazione ulteriore alle libertà personali, imposta ancora una volta, dal contenimento del Covid-19.

Estate ragazzi, colonie e campi estivi per bambini quest’anno forse non ci saranno. Gli epidemiologi hanno sconsigliato questa tipologia di vacanza.

Per la data di apertura degli stabilimenti balneari, il calendario del via libera dovrebbe essere quello di bar e ristoranti, dal 1° giugno.

Ma parallelamente si dovrebbero aprire i trasferimenti fra le regioni, altrimenti le vacanze al mare saranno un piacere solo per chi vive nelle zone bagnate dal mare.