Comincia da Albera Ligure il tour gastronomico delle valli Borbera e Spinti

Riparte, dopo due anni di stop, la bella iniziativa promossa dall’Associazione Albergatori e Ristoratori. La 42^ edizione del percorso tra le eccellenze alimentari di un territorio di confine si apre lunedì 25 aprile al Ristorante Da Bruno, in frazione San Nazzaro di Albera Ligure.

Boschi, prati, sorgenti e piccoli paesi. Una natura rigogliosa, a tratti incontaminata. Ampi spazi inurbati e silenzio, pace, tranquillità. Non è il paradiso terrestre, ma uno spaccato delle valli Borbera e Spinti.

In quell’estremo lembo meridionale della provincia di Alessandria che si affaccia a Liguria, Lombardia ed Emilia l’unica vera, grande contaminazione che potrete trovare sarà quella del cibo. Mettersi a tavola qui significa ripercorrere un pezzo dell’antica via del sale e catturare qualcosa della cucina di confine di quattro province di diverse regioni. È così che si caratterizza la proposta enogastronomica di questo territorio.

Dal 1978 l’Associazione Albergatori e Ristoratori delle Valli Borbera e Spinti organizza un tour gastronomico caratterizzato da piatti della tradizione, ma anche di ricerca e di rivisitazione. Sono sei i ristoratori che aderiscono alla prima parte del percorso, quella primaverile, ma diventano undici se consideriamo la seconda parte della proposta, che si svolgerà in autunno.

Come per l’ultima edizione, quella del 2019, si comincia dalla frazione San Nazzaro di Albera Ligure. Qui il Ristorante Da Bruno mette in tavola un menu incentrato sulle lumache, ma non solo. L’offerta è limitata al pranzo del 25 aprile e prevede: carciofi ripieni; lumache alla bourguignonne; carpaccio di manzo con rucola e pecorino; tortino di Montebore con salsina di cipolla; spaghetti con ragù di lumache; crespelle ripiene alla crema di lumaca; lumache in umido con la polenta; tiramisù al pistacchio; caffè e digestivo. Prezzo 40€ compresi i vini scelti tra le offerte della carta. Prenotazioni allo 014390060.

Il tour prosegue sabato 7 maggio alla Foresteria La Merlina sulle alture di Dernice; domenica 15 maggio in frazione Aie di Cosola ai Cacciatori; sabato 11 giugno al Belvedere di Pessinate Cantalupo; domenica 12 giugno allo storico Albergo Ristorante Ponte a Montaldo di Cosola; domenica 26 giugno al Parco Mongiardino, in località Mogliassa a Mongiardino Ligure.

In ognuno di questi locali troverete un’identità gastronomica precisa, che racconta in modo chiaro abitudini e vita di un pugno di ristoratori che difendono queste terre con la propria presenza, in una sorta di resistenza attiva fatta di memoria e orgoglio.

Queste valli hanno patito più di altre le chiusure della pandemia, dimenticate da tutti, ma tornano ora a incuriosire con la loro proposta golosa, fatta di sostenibilità, biodiversità e chilometro zero.

Caratteristiche che troverete nelle carni dei maiali di Luciana e Marco alla Merlina; nei ricchi antipasti dei Cacciatori; nelle lasagne e nei gnocchi del Ponte, luogo di accoglienza ultracentenario condotto da Michele Negruzzo, anche presidente dell’associazione. Scoprirete la storia della via del sale nello stoccafisso, nel baccalà e nel merluzzo di Serena e Fabrizio al Belvedere; i prodotti del territorio affiancati a hummus e pane Carasau al Parco Mongiardino.

La rassegna non si limita a mostrare le potenzialità gastronomiche della primavera degli orti, ma ha un suo sviluppo in autunno, quando si aggiungono Morando, Capanne di Cosola, Locanda Pertuso, La Pernice Rossa, Il Patio. A regnare saranno castagne, funghi, tartufi e selvaggina.

Informazioni qui: www.borbera.it/svc/ristoratori/AARVBS2022/2022.pdf

Prenotazioni direttamente agli indirizzi dei singoli locali.

Da provare!

Fabrizio Bellone