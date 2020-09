Concentrica: sabato 26 “Stabat Mater” all’abbazia di Vezzolano

La rassegna di danza, teatro, musica “Concentrica”, giunta alla sua ottava edizione, conta più di venti diversi luoghi tra Piemonte e Liguria e dieci mesi di programmazione.

Sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, il pubblico di Concentrica vivrà un’esperienza unica in un luogo incredibile: l’Abbazia di Vezzolano dove sarà in scena lo Stabat Mater dei Faber Teater, in doppia replica alle 16 e alle 21, una sonorizzazione polifonica ogni volta diversa, un’esperienza acustica ed emotiva concepita in relazione a uno spazio sacro, un incontro con la “pietra che canta”.

Il giorno successivo, domenica 27 settembre in programma una nuova destinazione: Rittana, antico comune di circa 100 abitanti alle pendici del vallone dominato dal monte Alp.

La scampagnata permetterà di scoprire il fascino della Valle Stura insieme a un nuovo partner: Nuovi Mondi Festival.

Grazie al sostegno del Comune di Rittana, la giornata sarà ricca di attività turistico-gastronomiche e rilassanti, come i “passi di benessere”. Per riattivare i muscoli facciali, arriverà alle 16.30 l’incursione di Francesco Giorda con “Street Up Comedy” il risultato dell’esperienza del teatro di strada unita alla comicità sottile e sagace tipica dello Stand Up anglosassone. La comicità è feroce e irriverente. Nessuno è escluso.

Giovedì 1 ottobre, si torna a Torino con un appuntamento all’interno della nona edizione del festival Play with Food – La scena del cibo.

Claudio Morici presente “Il Grande Carrello”, liberamente tratto dal libro di Fabio Ciconte e Stefano Liberti. Una comicissima riflessione seria sul ruolo dei supermercati e di ciò che si nasconde dietro gli scaffali dell’onnipresente GDO. A Qubì, via Parma 75, Torino.

Sabato 3 ottobre appuntamento a Saluzzo, al cinema teatro Magda Olivero. In scena, alle 21, il Trio Trioche con “Troppe Arie”, i virtuosismi della vecchia soprano in tour, con nipote e badante al seguito. Alcune delle opere più famose vengono reinterpretate con l’ausilio di pianoforte, flauto e tanti bizzarri oggetti che diventano improvvisamente strumenti, in un susseguirsi di gags, melodiosi canti e clownerie. In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Sabato 17 ottobre a Settimo Torinese una serata scientifica quanto mai inusuale organizzata in collaborazione con Fondazione ECM e Fondazione Comunità Solidale per la giornata di chiusura del Festival dell’Innovazione e della Scienza: alle 18 alla Biblioteca Archimede (piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese): “Stand Up for Science – ma cosa ti dice la testa?” l’inedito spettacolo di e con Francesco Giorda e Alberto Agliotti, un viaggio nei meccanismi mentali con cui prendiamo le decisioni e interpretiamo la realtà, spesso diversa da ciò che sembra.

Fino ad aprile 2021 Concentrica continuerà in giro, presso gli spazi partner del territorio e con collaborazioni speciali. Tutti gli aggiornamenti, le informazioni sui biglietti e le prenotazioni per i singoli eventi sono consultabili su www.rassegnaconcentrica.com

Info telefoniche allo 011/0606079.

Zipnews in collaborazione con il sito Contemporaryart Torino Piemonte.