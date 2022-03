Conclusa Sana Slow Wine Fair, equilibrato mix di degustazioni e dibattito sul vino

Oltre 6 mila presenze alla prima edizione della nuova manifestazione sul vino voluta da Slow Food e da Bologna Fiere.

Si è chiusa martedì Sana Slow Wine Fair, naturale unione di intenti fra la consolidata esperienza della città emiliana nell’universo del biologico con il Salone SANA e lo storico impegno dell’associazione braidese sui temi di biodiversità e sostenibilità ambientale.

Sono stati tre giorni di assaggi e degustazioni organizzate, ma anche di incontri e momenti di dialogo sulle tematiche alla base della Slow Wine Coalition.

Non solo una fiera commerciale. Uno spazio ed un luogo dove confrontarsi su valori comuni e sfide future, dalla vitalità del suolo, alla crisi climatica, al ruolo sociale delle cantine

«Solo insieme possiamo affrontare al meglio la transizione ecologica e far sì che la viticoltura guidi progetti che uniscono elementi di sostenibilità ambientale, difesa del paesaggio e crescita sociale e culturale. D’altronde la viticoltura è sempre stata un settore all’avanguardia nel campo agricolo e lo deve essere oggi a maggior ragione», queste le parole di Giancarlo Gariglio, coordinatore della SWC, a bilancio dell’evento.

Già individuate le date per la seconda edizione: sarà sempre a Bologna, dal 26 al 28 febbraio 2023.

Ho visitato Sana Slow Wine Fair nella giornata di chiusura, per confrontare la presenza vitivinicola piemontese con quella di altre regioni, Toscana su tutte. Una partecipazione di qualità, con alcune etichette che ho particolarmente apprezzato

Eccovi una piccola sfida tra Nebbiolo e Sangiovese.

BAROLO BRICCO DELLE VIOLE 2018 – VAJRA

Lo ammetto, sono condizionato perché da tempo immemorabile adoro i vini di Aldo e Milena. Il Bricco delle Viole era sontuoso nell’edizione 2017 e non vedevo l’ora di sentire l’ultimo nato. Cresce nell’omonimo cru in frazione Vergne a Barolo e riposa almeno tre anni in legno grande. Il 2018 deve ancora esprimere in pieno il suo potenziale, ma si caratterizza fin da subito per la consueta bella florealità, la piacevolezza e la freschezza. Già ora da 1 a 5 vale: 4.

BAROLO BUSSIA RISERVA 2015 – LIVIA FONTANA

Questo non è un vino, è un monumento. Dopo due anni e mezzo di botte grande e un buon riposo in bottiglia oggi ha un colore granato leggermente scarico, molto luminoso. Il colore di un Barolo come si deve. Il frutto è perfettamente integro, con note speziate di grande finezza. È strutturato, con tannini morbidi in bella vista. È persistente e non finiresti mai di berlo. Livia, con i figli Lorenzo e Michele, produce diverse etichette di alta qualità, dalla Barbera al Langhe Rosso Insieme, senza dimenticare il Rosato. Personalmente amo alla follia il suo Barolo Villero, che nella versione 2017 è asciutto, balsamico e già abbastanza morbido. Veramente ottimo. Ho assaggiato da lei vari millesimi del Villero e non mi ha mai tradito. Ma questa riserva di Bussia è davvero pazzesca. Complimenti. Da 1 a 5 vale: 5.

BAROLO GATTERA 2018 – MAURO VEGLIO

A La Morra Mauro Veglio produce un bel numero di etichette di Barolo. Vinifica tutti i cru allo stesso modo, lasciando che il terroir faccia la differenza. Macerazioni di 20-25 giorni, acciaio, due anni di legno piccolo. A Bologna ho assaggiato tre versioni del 2018. L’Arborina, molto pulito e verticale. Il Castelletto, morbido e ben strutturato. Quello che mi ha colpito di più è il Gattera, un vigneto di 70 anni alle spalle dell’Annunziata, dove c’è il maestoso cedro del Libano. Una vigna calda, che offre un Barolo caratterizzato da frutta e spezie, con un gran corpo e tannini molto presenti. Da 1 a 5 vale: 4,5.

BOCA VIGNA CRISTIANA 2012 – PODERE AI VALLONI

I miei ricordi con questa etichetta vanno indietro nel tempo. I profumi floreali del 2008, il sapore asciutto del 2007, l’eleganza lieve del 2005 e la gradevole nota chinata del 2001. La Vigna Cristiana offre uno spaccato preciso di che cosa sia un Boca, con una spiccata mineralità, sapidità e freschezza persistenti. Fermentazione in acciaio, poi tre anni in legno. Il Nebbiolo è presente per il 70%, con un 20% di Vespolina e il restante 10% di Uva Rara. Da 1 a 5 vale: 4.

BRUNELLO DI MONTALCINO UGOLAIA 2016 – LISINI

Signori, siamo in Toscana. Mi è piaciuto molto il Brunello di Montalcino 2017, quello cosiddetto base, con un naso fine e piacevolmente fruttato, molto pulito. Quando ho assaggiato l’Ugolaia 2016 però ho capito come può essere un grande Brunello. Dopo quattro anni di botte grande e un periodo in bottiglia è ancora molto giovane, ma dimostra una bella complessità olfattiva e una lunghezza invidiabile. È concentrato, potente e persistente. Nasce in un vigneto esposto a sud-ovest, tra i più pregiati di Montalcino. Da 1 a 5 vale: 4,5.

BRUNELLO DI MONTALCINO FLAUTO MAGICO RISERVA 2016 – IL PARADISO DI FRASSINA

Un podere di origine medievali dalle parti di Montosoli e una vigna affacciata alla val d’Orcia. Il Paradiso di Frassina è un luogo che dovrò visitare. Qui la vite è trattata con la musicoterapia, secondo uno studio condotto in collaborazione con i dipartimenti di ricerca dell’Università di Arezzo, Firenze e Pisa. Il Brunello di Montalcino Flauto Magico nasce davvero in vigna, partendo dall’ascolto delle note di Mozart che giungono da una cinquantina di diffusori sparsi tra i filari. Questa Riserva 2016 viene da un terreno argilloso allevato a guyot, fa una macerazione di 25-30 giorni a contatto con le bucce, fermentazione in acciaio e maturazione di 4 anni tra barriques e tonneaux. Il risultato è un Brunello di elevata morbidezza e bevibilità, molto gradevole, dai tannini eleganti. Da 1 a 5 vale: 4,5.

CHIANTI CLASSICO RISERVA RANCIA 2018 – FELSINA

Sono un appassionato del Fontalloro e ne custodisco gelosamente qualche bottiglia in cantina, tra cui addirittura una del 1990. Ma il vero fuoriclasse di giornata per Felsina è questa Riserva 2018 proveniente dal vigneto Rancia, con un affinamento di 20-22 mesi in barrique. Un Sangiovese in purezza in arrivo da una singola vigna, nella zona meridionale del Chianti Classico. Ne deriva un vino di grandissima struttura, dove la frutta e le spezie si fondono perfettamente, tra tabacco e marasca, con sentori di terra e di sottobosco. Un Chianti bellissimo, masticabile, infinito. Da 1 a 5 vale: 5.

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE TREBBIO 2018 – CASTELLO DI MELETO

Quando ho letto che questa azienda ha un progetto apistico legato all’inerbimento del vigneto e un impianto fotovoltaico autonomo per servire cantina e uffici ho pensato che a Sana Slow Wine Fair ci stava a pennello. Un castello millenario, un’oasi di pace tra le colline di Gaiole che merita un viaggio. Un’azienda da 500 mila bottiglie all’anno, con certificazione biologica. La dimostrazione che anche i grandi numeri possono fare qualità è data dalle tre selezioni di Chianti Classico, Sangiovese in purezza che matura 30 mesi in botte grande. Ai più conosciuti Casi e Poggiarso io ho preferito il Trebbio, che nasce su un terreno argilloso e dona profumi netti di frutti rossi con accenti balsamici. Un vino pieno e rotondo, persistente il giusto. Da 1 a 5 vale: 4,5.

Fabrizio Bellone