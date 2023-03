Continua il controllo delle zone di spaccio della città: in una settimana sono state identificate oltre 550 persone e controllati oltre 90 veicoli, tramite vari posti di blocco effettuati nelle vie di Torino, e 21 attività commerciali. Personale dei commissariati di pubblica sicurezza, con l’ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Piemonte, ha svolto servizi di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” nelle aree cittadine interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e particolarmente soggette a degrado.

Dei ventuno esercizi commerciali controllati cinque sono stati sottoposti a chiusura per carenze igienico sanitarie o per assenza del Documento Valutazione Rischi, dopo l’ispezione effettuata con l’ausilio di personale dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, sono state elevate sanzioni per un valore di 28.000 euro.

Inoltre sono stati arrestati due cittadini: il primo, di 37 anni, su cui pendeva già una misura di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Torino mentre il secondo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.