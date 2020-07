Coronavirus, 1 decesso e 3 contagi in più rispetto a ieri in Piemonte

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica un nuovo decesso di persone positive al Covid in Piemonte, di cui nessuno registrato oggi. Il totale dei morti sale così a 4127.

I guariti in più rispetto a ieri sono 3, per un totale di 26.022 pazienti guariti. Altri 659 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Il totale è di 4127 deceduti risultati positivi al virus: 678 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I contagi aumentano di 4 unità per un numero complessivo di 31.610 persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 stesso numero di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 141 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 656.

I tamponi diagnostici finora processati sono 487.189, di cui 267.416 risultati negativi.