Coronavirus: 104 nuovi decessi, calano ancora i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte

Segnali positivi per quanto riguarda i posti letto negli ospedali piemontesi, considerando che diminuisce ancora rispetto a ieri il numero di ricoverati in terapia intensiva. Quelli comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione sono 394, rispetto ai 398 del giorno precedente.

Si registra però un nuovo forte incremento dei decessi: con i 104 pazienti morti positivi al Coronavirus (32 dei quali registrati nella giornata di oggi), i morti totali salgono a 1.591.

Si contano inoltre 156 persone guarite in più rispetto a ieri, per un totale di 1.021 guariti. A questi si aggiungono 943 pazienti in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I contagiati dal Coronavirus sono 15.412, così suddivisi per provincia: 2.147 in provincia di Alessandria, 716 in provincia di Asti, 640 in provincia di Biella, 1.326 in provincia di Cuneo, 1.411 in provincia di Novara, 7.375 in provincia di Torino, 738 in provincia di Vercelli, 794 nel Verbano-Cusio-Ossola, 193 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 72 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.