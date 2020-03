Coronavirus, 127 persone guarite, 59 nuovi decessi in Piemonte

Aumenta il numero dei guariti dal Coronavirus in Piemonte. Quelli totali contati dall’Unità di Crisi della Regione fino a questa sono sono 127, con un +39 rispetto a ieri.

Numeri stabili sul fronte dei decessi, con 59 morti positivi al test del Coronavirus Covid-19: 14 in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Asti, 5 in provincia di Cuneo, 4 in provincia di Novara, 32 in provincia di Torino, 1 nel Verbano-Cusio-Ossola, 1 proveniente da fuori regione. il totale sale così a 854, distribuiti principalmente tra Torino, Alessnadria e Novara.

Sono invece 9.418 le persone finora risultate positive al virus in Piemonte: 1.347 in provincia di Alessandria, 438 in provincia di Asti, 494 in provincia di Biella, 751 in provincia di Cuneo, 797 in provincia di Novara, 4.512 in provincia di Torino, 473 in provincia di Vercelli, 393 nel Verbano-Cusio-Ossola, 87 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 126 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 458.