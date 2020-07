Coronavirus: 3 nuovi decessi in Piemonte (nessuno oggi), + 5 contagi

L’Unità di Crisi della Regione comunica che sono 3 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al Covid, di cui nessuno registrato oggi. Il totale dei morti sale a 4107.

Il numero totale dei contagi ammonta a 31.434 (5 in più rispetto a ieri, tutti asintomatiche, suddivise in 1 Rsa, 2 screening, 2 contatti di caso).

Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sono 25.202 (con un incremento di 66 unità rispetto a ieri).

Altri 952 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 210 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 955.

I tamponi diagnostici finora processati sono 434.835 , di cui 238.220 risultati negativi.