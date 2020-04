Cala ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte: quelli comunicati questa sera dall’Unità di Crisi della Regione sono 291 (-10 rispetto a ieri). In lieve aumento i ricoverati non in terapia intensiva: 3.195 rispetto ai 3.108 di ieri.

Con 208 nuovi guariti il totale delle persone che ha superato il virus è di 2.976: 269 (+7) in provincia di Alessandria, 111 (+12) in provincia di Asti, 149 (+35) in provincia di Biella, 307 (+21) in provincia di Cuneo, 241 (+11) in provincia di Novara, 1.530 (+113) in provincia di Torino, 158 (+5) in provincia di Vercelli, 170 (+4) nel Verbano-Cusio-Ossola, 41 provenienti da altre regioni. Altri 1.747 sono “in via di guarigione”, ovvero negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

In lieve calo l’aumento dei decessi: 71 i morti comunicati oggi, rispetto ai 74 di ieri. In totale i pazienti deceduti positivi al Coronavirus sono 2.524, così suddivisi su base provinciale: 488 Alessandria, 130 Asti, 150 Biella, 185 Cuneo, 227 Novara, 1.072 Torino, 143 Vercelli, 101 Verbano-Cusio-Ossola, 28 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Il numero complessivo dei contagi è di 22.149 (+712 rispetto a ieri, incremento rapportato al raddoppio del numero di tamponi eseguiti tra domenica, circa 3.000, e lunedì, quasi 6.000). Questa la suddivisione a livello provinciale: 2.962 Alessandria, 1.234 Asti, 809 Biella, 2.128 Cuneo, 2.031 Novara, 10.699 Torino, 996 Vercelli, 947 Verbano-Cusio-Ossola, 218 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi, 125 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.