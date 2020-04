“La battaglia contro il Coronavirus è tutt’altro che vinta” – tuona il governatore del Piemonte, Alberto Cirio: “Vedo troppa gente in giro, come se si fosse generata un’ingiustificata euforia dopo qualche segnale positivo emerso”. L’appello è quindi più che mai di rispettare le regole e stare a casa.

Della stessa opinione anche il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia arrivato all’aeroporto di Torino insieme ai primi medici per rafforzare il personale sanitario nella regione. Boccia ha detto: “Ho visto persone girare con troppa serenità, questa cosa non va per niente bene”.