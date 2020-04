Coronavirus: ancora una giornata nera in Piemonte, 98 nuovi decessi

Un’altra giornata negativa per quanto riguarda i morti positivi al Coronavirus in Piemonte. Sono 98 i nuovi decessi comunicati dall’Unità di Crisi della Regione (di cui 30 registrati nella giornata di oggi. Il totale sale così a 1.689: 329 ad Alessandria, 87 ad Asti, 111 a Biella, 116 a Cuneo, 170 a Novara, 689 a Torino, 89 a Vercelli, 77 nel Verbano-Cusio-Ossola, 21 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Migliora ancora invece la situazione in terapia intensiva: sono 381 le persone ricoverate in terapia intensiva rispetto ai 394 di ieri.

I pazienti guariti sono 1.180 (159 in più di ieri) e 1.075 sono in via di guarigione. .

Per quanto riguarda i contagi da Covid in Piemonte, il totale è di 16.109: 2.210 in provincia di Alessandria, 764 in provincia di Asti, 656 in provincia di Biella, 1.370 in provincia di Cuneo, 1.542 in provincia di Novara, 7.642 in provincia di Torino, 791 in provincia di Vercelli, 859 nel Verbano-Cusio-Ossola, 199 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.I restanti 76 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 381. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 65.391, di cui 34.220 risultati negativi.