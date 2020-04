Continua ad essere praticamente stabile il numero di decessi in Piemonte. Sono 69 quelli registrati nelle ultime 24 dall’Unità di Crisi, soltanto uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei decessi di persone positive al Coronavirus sale così a 2.737: 521 Alessandria, 143 Asti, 155 Biella, 214 Cuneo, 241 Novara, 1.175 Torino, 152 Vercelli, 107 Verbano-Cusio-Ossola, 29 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 333 i nuovi pazienti che hanno superato il virus, risultando due volte negativi al test. In totale i guariti sono ora 3.762: 333 (+16) in provincia di Alessandria, 138 (+13) in provincia di Asti, 173 (+17) in provincia di Biella, 403 (+26) in provincia di Cuneo, 305 (+23) in provincia di Novara, 1.919 (+187) in provincia di Torino, 203 (+13) in provincia di Vercelli, 239 (+36) nel Verbano-Cusio-Ossola, 49 (+2) provenienti da altre regioni. Altri 2.114 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Il numero complessivo di contagi è di 24.050 (+731 rispetto a ieri. Su base provinciale: 3.151 Alessandria, 1.358 Asti, 903 Biella, 2.291 Cuneo, 2.175 Novara, 11.765 Torino, 1.070 Vercelli, 971 Verbano-Cusio-Ossola, 222 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 144 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sempre meno i ricoverati in terapia intensiva: ora 253 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.922.