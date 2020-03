Coronavirus, chiuse Lombardia e altre 11 province tra cui Asti e Alessandria

Con il dilagare dell’emergenza coronavirus potrebbero arrivare nuove misure restrittive con il decreto che il governo dovrebbe varare questa sera. Nell’articolo 1 della bozza del decreto compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. In particolare, tra le province che diventeranno “zona rossa” compaiono Asti e Alessandria.

Con il decreto è stabilita la chiusura nelle aree indicate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Nelle stesse zone rimarranno chiuse le scuole fino al 3 aprile.

Per quanto riguarda il bollettino dei contagi, questi gli ultimi dati forniti da Regione Piemonte. Sono 221 le persone risultate positive al test nella regione. Di queste 162 sono ricoverate in ospedale, 38 in Terapia intensiva: 7 ad Asti, 11 a Torino (1 al Maria Vittoria, 3 alle Molinette, 1 al Martini, 1 al Mauriziano, 5 al San Giovanni Bosco), 4 al San Luigi di Orbassano, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 ad Alessandria, 1 a Novara. Sono in isolamento domiciliare fiduciario 54 persone. Cinque le persone decedute.