Coronavirus, Cirio chiede a Conte misure più restrittive

Continuano ad aumentare i casi di contagio da coronavirus in Piemonte. Gli ultimi dati della Regione parlano di 207 persone positive al test. I pazienti ricoverati in ospedale sono 148, di cui 38 in terapia intensiva. Altre 54 persone sono in isolamento domiciliare. In totale 5 i decessi.

Considerando questo aumento dei contagi, soprattutto nelle ultime 48 ore, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere un irrigidimento delle misure decise dal Governo. L’obiettivo del governatore sarebbe di far diventare il Piemonte “zona gialla” in modo tale da incrementare la protezione della popolazione e contenere maggiormente l’espansione del virus.