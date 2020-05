Coronavirus: continua il trend positivo in Piemonte, 12 nuovi decessi

Continua a rallentare l’emergenza Coronavirus in Piemonte.

L’Unità di Crisi della Regione comunica che sono 12 i nuovi decessi di persone positive al Covid-19, di cui 2 al momento registrati nella giornata di oggi. Il numero complessivo dei morti sale a 3.783, così suddivisi per provincia: 630 Alessandria, 223 Asti, 202 Biella, 361 Cuneo, 326 Novara, 1673 Torino, 206 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 37 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I contagi in totale sono 30.180, con un incremento di 43 unità rispetto a ieri): 3848 Alessandria, 1775 Asti, 1031 Biella, 2739 Cuneo, 2658 Novara, 15.399 Torino, 1270 Vercelli, 1104 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 100 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 342, per un totale che sale a 15.376: 1448 (+7) Alessandria, 680 (+30) Asti, 666 (+20) Biella, 1569 (+37) Cuneo, 1370 (+25) Novara, 8058 (+180) Torino, 668 (+14) Vercelli, 794 (+29) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 123 provenienti da altre regioni. Altri 3.318 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Ulteriore decremento dei ricoverati in terapia intensiva, ora 75 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva 1283 (-8). Le persone in isolamento domiciliare sono 6345.

I tamponi diagnostici finora processati sono 285.160, di cui 158.371 risultati negativi.