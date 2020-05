Coronavirus, dati positivi in Piemonte: 18 nuovi decessi e 64 contagi

Ottime notizie dal consueto bollettino dell’Unità di Crisi della Regione.

Sono 18 i nuovi decessi di persone positive al Covid-19, di cui 1 al momento registrato nella giornata di oggi. In totale i morti dall’inizio dell’emergenza salgono a 3612.

Con 64 nuovi contagi il numero totale delle persone positive al tampone è ora 29.547.

I ricoverati in terapia intensiva sono 101 (+1 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 1620 (+58 rispetto a ieri).

Le persone guarite in totale sono 11.975 (428 in più rispetto a ieri). Altri 3.739 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Le persone in isolamento domiciliare sono 8500. I tamponi diagnostici finora processati sono 249.371, di cui 138.585 risultati negativi.