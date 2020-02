Coronavirus: i nuovi numeri

374 casi, 12 decessi. Sono i numeri del Coronavirus a livello nazionale. Più rassicuranti i nuovi chiarimenti da parte dell’OMS: i decessi colpiscono il tre percento dei contagiati – ed è esattamente la percentuale in Italia – e si tratta per lo più di anziani affetti da patologie pregresse. In Piemonte la situazione è stabile, ma non si abbassa la guardia. Istituito l’ulteriore numero verde 800.19.20.20, attivo 24 ore su 24, mentre, oltre che alle Molinette e all’Amedeo di Savoia, l’esame del tampone potrà essere effettuato anche negli ospedali di Alessandria, Cuneo e Novara. Intanto la Regione organizzando l’acquisto centralizzato delle mascherine, in queste ore oggetto di incette e truffe. Ora, da una sola farmacia saranno distribuite a tutte le altre del Piemonte.