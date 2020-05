Coronavirus: in Piemonte 16 nuovi decessi, 73 contagi in più

L’Unità di Crisi della Regione comunica che sono 16 i nuovi decessi di persone positive al Covid-19 in Piemonte, di cui nessuno al momento registrato nella giornata di oggi. Il totale dei morti sale a 3.828. Questa la distribuzione a livello provinciale: 635 Alessandria, 232 Asti, 203 Biella, 366 Cuneo, 332 Novara, 1691 Torino, 208 Vercelli, 125Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 36 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Le persone contagiate in più rispetto a ieri sono 73, per un numero complessivo di 30.387 persone risultate positive finora: 3.881 Alessandria, 1.802 Asti, 1.032 Biella, 2.756 Cuneo, 2.675 Novara, 15.498 Torino, 1.288 Vercelli, 1.108 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 93 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Si contano 544 guariti in più, in totale le persone che hanno superato il virus salgono a 16.479: 1653 (+100) Alessandria, 788 (+48) Asti, 678 (+3) Biella, 1638 (+59) Cuneo, 1404 (+16) Novara, 8655 (+257) Torino, 709 (+26) Vercelli, 831(+34) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 123 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 3.616 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Decresce ulteriormente il numero dei ricoverati in terapia intensiva, attualmente 68 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1118 (-44 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.278.

I tamponi diagnostici finora processati sono 298.571, di cui 166.237 risultati negativi.