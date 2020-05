Coronavirus, in Piemonte 21 nuovi decessi, + 418 guariti

Ecco i numeri del Coronavirus in Piemonte secondo l’aggiornamento dell’Unità di Crisi della Regione. Sono 21 i nuovi decessi di persone positive al Covid-19, di cui 3 al momento registrati nella giornata di oggi. In totale i decessi nella regione dall’inizio dell’epidemia sono 3.718, così distribuiti: 624 Alessandria, 221 Asti, 198 Biella, 352 Cuneo, 319 Novara, 1.640 Torino, 203 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 36 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Il numero complessivo dei contagi sale a 29.885 (158 in più rispetto a ieri): 3.813 Alessandria, 1.758 Asti, 1.026 Biella, 2.706 Cuneo, 2.632 Novara, 15.237 Torino, 1.261 Vercelli, 1.100 Verbano-Cusio-Ossola, 257 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 95 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 96 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.513 (-66 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.542. I tamponi diagnostici finora processati sono 264.624, di cui 147.038 risultati negativi.

I nuovi guariti sono 418 per un totale ora di 13.094 persone che hanno superato il virus: 1.215 (+30) Alessandria, 554 (+35) Asti, 565 (+3) Biella, 1.345 (+36) Cuneo, 1.153 (+36) Novara, 6.905 (+245) in provincia di Torino, 580 (+15) in provincia di Vercelli, 662 (+13) nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 115 (+5) provenienti da altre regioni Altri 3.922 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.