Coronavirus: in Piemonte 24 nuovi decessi, 105 i contagi in più

Sono arrivati i dati aggiornati dell’Unità di Crisi della Regione sulla situazione Covid nella regione. Sono 105 i nuovi contagi in Piemonte, per un totale ora di 29.990 persone risultate positive al Covid-19: 3829 Alessandria, 1761 Asti, 1028 Biella, 2715 Cuneo, 2645 Novara, 15.294 Torino, 1263 Vercelli, 1101 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 258 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Con 24 nuovi decessi, il totale delle persone che non hanno superato il virus sale a 3.742: 626 Alessandria, 223 Asti, 199 Biella, 355 Cuneo, 322 Novara, 1652 Torino, 204 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 36 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono 13.754 (660 in più rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 1307 (+92) Alessandria, 583 (+29) Asti, 587 (+22 ) Biella, 1420 (+75 ) Cuneo, 1231 (+78) Novara, 7198 (+293) Torino, 627 (+47) Vercelli, 681 (+19 ) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 120 (+5) provenienti da altre regioni. Altri 3.784 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Scende ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva: ora a quota 83 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1479 (-34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7148.

I tamponi diagnostici finora processati sono 271.286, di cui 149.721 risultati negativi.