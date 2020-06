Coronavirus: in Piemonte 9 nuovi decessi, + 21 contagi

Sono 9 i nuovi decessi comunicati dall’Unità di Crisi della Regione in questo primo giorno di giugno. Di questi soltanto uno registrato nella giornata di oggi. Il totale dei morti positivi al Covid sale così a 3.876.

I nuovi contagi rispetto a ieri sono 21, per un totale ora di 30.658 persone risultate positive al tampone dall’inizio dell’emergenza.

Sono 152 i guariti in più nella region. Il numero complessivo di coloro che hanno superato la malattia ammonta ora a 18.727.

Si svuotano ulteriormente le terapie intensive, dove risultano ricoverati 54 pazienti (4 in meno rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 904 (-69 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.104. I tamponi diagnostici finora processati sono 321.476 , di cui 178.181 risultati negativi.