Coronavirus: in Piemonte aumenta il numero di ricoverati

Aumentano di nuovo i ricoverati in Piemonte. Sono 8 i pazienti in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri, e 111 non in terapia intensiva, cinque in più nelle ultime 24 ore.

Numeri non preoccupanti ma che confermano un aumento costante del trend. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 56 nuovi positivi al Coronavirus. Ma nessun decesso.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.954 (+19 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3377 (+2) Alessandria, 1612 (+2) Asti, 849 (+1) Biella, 2579 (+1) Cuneo, 2.412 (+5) Novara, 13.806 (+8) Torino, 1150 (+0) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0) provenienti da altre regioni.

Altri 425 sono “in via di guarigione”, negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.