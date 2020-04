Coronavirus: in Piemonte decessi stabili, 70 in 24 ore, 265 guariti in totale

In Piemonte è stabile il numero dei decessi di persone positive al Coronavirus. Sono 70 oggi i pazienti deceduti (2 in meno rispetto a ieri), per un totale di 1.088, comunicati questa sera dall’Unità di Crisi della Regione, così distribuiti sul territorio: 202 ad Alessandria, 52 ad Asti, 82 a Biella, 75 a Cuneo, 128 a Novara, 416 a Torino, 59 a Vercelli, 55 nel Verbano-Cusio-Ossola, 19 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sale il numero di pazienti guariti in Piemonte, ora sono 265 le persone risultate negative ai due test di verifica al termine della malattia

Le persone positive al virus sono 11.082. I ricoverati in terapia intensiva sono 450. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 36.547, di cui 20.642 risultati negativi.