Coronavirus: la prevenzione in uno spot

Misure di prevenzione e contenimento del contagio

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha tra le proprie funzioni istituzionali la gestione delle campagne di comunicazione del Governo, sta realizzando alcuni materiali di informazione per i cittadini, finalizzati a fornire indicazioni asseverate e di provenienza istituzionale sui comportamenti da seguire per circoscrivere e ridurre la diffusione per virus.

Il primo prodotto consiste in uno spot sui comportamenti consigliati dal Ministero della Salute.

Questo lo spot video:

Per tutelare la salute di tutti si ricorda che la prevenzione è lo strumento più efficace per contenere la diffusione della malattia. È importante dunque attenersi ai dieci comportamenti diffusi dal Ministero della Salute.

Per informazioni e aggiornamenti a livello nazionale è possibile consultare:

