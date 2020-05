Coronavirus, nessun decesso registrato oggi in Piemonte

Non si registra nessun decesso di persone positive al Covid oggi in Piemonte. L’Unità di Crisi della Regione comunica comunque che sono 9 le morti rilevate riferite ai giorni precedenti. Il totale dei decessi sale così a 3.867.

Cala rispetto a ieri il numero di nuovi contagi, +54 in più, di cui 16 rilevati nelle Rsa e 18 asintomatici. Il totale è ora di 30.637 persone positive al tampone.

Le persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza raggiungono quota 18.575, con +329 guariti rispetto a ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono 58 (-2 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 973 (-15).

I tamponi diagnostici finora processati sono 319.133, di cui 176.904 risultati negativi.