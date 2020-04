Coronavirus: pronti i kit con reagenti “Made in Piemonte” per i tamponi

Sono pronti i kit “Made in Piemonte” con i reagenti per i tamponi utilizzati per identificare il Coronavirus. Messi a punto dai laboratori delle Università di Torino e del Piemonte orientale ed in particolare nel Centro interdipartimentale di Biotecnologie molecolari dell’Università di Torino e nel Centro di Ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche dell’Università del Piemonte orientale, il kit comprende reagenti identificati come ottimali per il rilevamento dell’Rna del virus e attualmente reperibili per assicurare ai laboratori diagnostici un sicuro rifornimento. Ed è stato progettato per essere utilizzabile dalle diverse strumentazioni di cui sono dotati i vari centri. I ricercatori si sono coordinati con i direttori dei Laboratori diagnostici della Città della Salute, dell’Istituto Zooprofilattico, Novara, Cuneo e altri ancora. Il test si basa sulla tecnica nota come reazione a catena della polimerasi per trascrizione inversa (RT-PCR) utilizzando un kit per la diagnosi del virus, assemblato e testato per la sua validità in laboratorio.

Il governatore Alberto Cirio commenta: “In questo modo la Regione riesce a far fronte all’esigenza di effettuare più tamponi sapendo che più test si faranno, più reagenti saranno necessari. Ed è per questa ragione che abbiamo coinvolto le nostre eccellenze come le due Università. In pochi giorni abbiamo incrementato l’attivazione dei laboratori da 2 a 18 e soltanto il 2 aprie abbiamo eseguito oltre 3600 tamponi”.

“L’idea di coinvolgere gli atenei – afferma l’assessore all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati – deriva dal fatto che in questo momento servono soluzioni rapide per effettuare i test. La sperimentazione ha certificato la validità di tutti i test che sono stati messi al confronto con quelli presenti sul mercato. Questa è la dimostrazione che la ricerca e la scienza sanno dare le giuste risposte a ogni fabbisogno, con orgoglio il Piemonte dimostra di essere sempre all’avanguardia grazie ad un modello universitario eccellente”.