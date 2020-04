Coronavirus: stabili i decessi (78), calano i ricoverati in terapia intensiva (322)

Cala ancora il numero di pazienti positivi al Covid ricoverati in terapia intensiva in Piemonte. Come comunicato questa sera nel consueto bollettino dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, sono 322 le persone ricoverate in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati non in terapia intensiva è invece di 3.184.

Buone notizie anche sul fronte dei guariti: sono 2.440 (304 in più di ieri) le persone che hanno sconfitto il virus, risultando due volte di fila negative al test: 193 (+32) in provincia di Alessandria, 91 (+7) in provincia di Asti, 100 (+11) in provincia di Biella, 260 (+32) in provincia di Cuneo, 216 (+57) in provincia di Novara, 1.293 (+141) in provincia di Torino, 129 (+10) in provincia di Vercelli, 123 (+7) nel Verbano-Cusio-Ossola, 35 (+7) provenienti da altre regioni. Altri 1.648 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Stabile il numero dei decessi: 78 quelli comunicati dall’Unità di Crisi, di cui 21 al momento registrati nella giornata odierna. Il numero complessivo di morti sale così a 2.302 deceduti risultati positivi al virus. Questa la distribuzione su base provinciale: 455 ad Alessandria, 116 ad Asti, 144 a Biella, 172 a Cuneo, 218 a Novara, 942 a Torino, 132 a Vercelli, 99 nel Verbano-Cusio-Ossola, 24 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I contagiati sono in totale 20.581 (+627 rispetto a ieri): 2.762 in provincia di Alessandria, 1.040 in provincia di Asti, 758 in provincia di Biella, 1.982 in provincia di Cuneo, 1.945 in provincia di Novara, 9.871 in provincia di Torino, 967 in provincia di Vercelli, 924 nel Verbano-Cusio-Ossola, 216 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 116 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.