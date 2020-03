Emergenza Coronavirus: Torino deserta salvo qualche eccezione

Questa mattina le misure stringenti prese dal premier Conte per l’emergenza Coronavirus hanno portato ad una Torino praticamente deserta, con poca gente in giro, sui mezzi pubblici e sui treni e anche quelli della metropolitana. Soddisfatto della decisione il governatore del Piemonte Alberto Cirio che sottolinea: “Il Piemonte farà la sua parte, insieme al resto d’Italia, ma di fronte a un sacrificio così grande, adesso serve da parte di tutte le istituzioni, italiane ed europee, un sostegno economico immediato e altrettanto grande“.

Intanto come previsto aumentano i contagi: ora sono 552, ma meno dei giorni precedenti e con nessun nuovo decesso. Sono al momento 77 i ricoveri in terapia intensiva, 368 in altri reparti, 87 in isolamento domiciliare. Continuano i controlli per individuare eventuali violazioni. Nel centro storico di Torino un bar ha aperto al pubblico, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per fare rispettare il divieto. Nel parco del Valentino un gruppo di ragazzi si è riunito come se l’emergenza non ci fosse e si registrano code in prossimità delle farmacie.

Per evitare denunce e violazioni bisogna restare in casa e uscire solo se necessario, come per andare a fare la spesa. In ogni caso ogni volta che si esce di casa con mezzi ma anche a piedi occorre portare con sé il modulo di autocertificazione.

L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi ha annunciato che nei prossimi giorni verrà diffuso un documento vincolante che stabilirà in caso di saturazione dei reparti un codice di precedenza per l’accesso alle terapie intensive, basato su alcuni parametri come la potenziale sopravvivenza.