Dopo alcuni giorni di lieve decrescita dell’aumento di morti positivi al Coronavirus in Piemonte, nelle ultime 24 si registra un nuovo incremento. Come comunica l’Unità di Crisi questa sera, i nuovi decessi in Piemonte sono 74 (11 al momento registrati nella giornata di oggi) per un totale così di 2.598, così distribuiti a livello provinciale: 505 ad Alessandria, 132 ad Asti, 154 a Biella, 196 a Cuneo, 228 a Novara, 1.105 a Torino, 146 a Vercelli, 104 nel Verbano-Cusio-Ossola, 28 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Buone notizie però sul fronte dei ricoveri. Nel bollettino si legge che sono 273 le persone positive al virus ricoverate in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoverati non in terapia intensiva: 3.027.

Aumenta il numero dei pazienti che hanno superato il virus, risultando due volte negativi ai test. Sono in totale 3.200, con un incremento di 224 unità rispetto a ieri: 301 (+32) in provincia di Alessandria, 124 (+13) in provincia di Asti, 152 (+3) in provincia di Biella, 335 (+28) in provincia di Cuneo, 257 (+16) in provincia di Novara, 1.633 (+103) in provincia di Torino, 169 (+11) in provincia di Vercelli, 188 (+18) nel Verbano-Cusio-Ossola, 41 provenienti da altre regioni. A questi si aggiungono 1.938 persone “in via di guarigione”, ossia negative al primo tampone e in attesa dell’esito del secondo.

Il numero complessivo dei contagi è di 22.854 (+705 rispetto a ieri): 3020 in provincia di Alessandria, 1.269 in provincia di Asti, 840 in provincia di Biella, 2.187 in provincia di Cuneo, 2.123 in provincia di Novara, 11.091 in provincia di Torino, 1.014 in provincia di Vercelli, 960 nel Verbano-Cusio-Ossola, 217 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 133 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.