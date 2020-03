Coronavirus: Webathon per il Piemonte

Domani, mercoledì 18 marzo dalle 12 alle 24 sul canale instagram@webathon.it e sui canali istituzionali facebook della Regione Piemonte e del Consiglio regionale, il web si trasformerà in una vera televisione interattiva per arrivare in modo capillare nelle case di tutti gli italiani chiamati a partecipare ad una staffetta di solidarietà con un unico obiettivo: trovare risorse per sostenere gli ospedali del Piemonte, il personale sanitario e acquistare nuovi dispositivi medici, necessari ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

“Webathon – dichiara Walter Rolfo – sarà un vero e proprio allenamento a essere positivi. Una maratona web, per dare alle persone 12 ore di strategie e pensieri, per imparare a sorridere e invitarle a donare e sostenere tutti coloro che stanno soffrendo e hanno bisogno di aiuto”.

Ogni personaggio avrà a disposizione 15 minuti per condividere pensieri, parlare di sé, raccontare storie, mostrare magie, cantare, insegnare a cucinare, per presentare il proprio personale metodo di allenamento alla felicità.

Tutto l’evento, le riprese, il contributo dei personaggi è stato pensato affinché ognuno potesse dare il proprio personale aiuto, semplicemente restando tra le mura di casa, senza entrare in contatto fisico con altre persone. Un messaggio importante per dire che si può realizzare l’impossibile anche dal salotto di casa.

Tutti coloro che vorranno donare potranno farlo sul conto corrente ufficiale della Regione Piemonte: “REGIONE PIEMONTE-Sostegno emergenza Coronavirus” al numero iban intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group – IT 29 H 02008 01152 000100689275 codice BIC UNICRITM1AF2-UNICREDIT GROUP

Parteciperanno all’evento:

Alberto Cirio, Stefano Allasia, Piero Angela, Ylenia Baccaro, Massimo Bagnato, Giuseppe Barbuto, Alessandro Baricco, Elena Barolo, Marta Bechis, Paolo Belli, Mauro Berruto, Marco Berry, Luca Bianchini, Chicco Blengini, Alexander Boldachev, Arturo Brachetti, Beppe Braida, Guido Catalano, Giuseppe Cederna, Cecilia e Daniele Celona, Cristina Chiabotto, Giorgio Chiellini, Raul Cremona, Elio De Grandis Alexander, Gipo Di Napoli, Eugenio in via di Gioia, Oscar Farinetti, Michele Foresta, Jimmy Ghione, Simone Giannelli, Massimo Giletti, Paolo Griffa, Hyde, Morgan Icardi, Valerio Liboni, Vladimir Luxuria, Edoardo Mecca, Michelangelo Mammoliti, Jacopo Morini, Jack Nobile, Martina Panagia, Rocco Papaleo, Rosario Pellecchia, Alessandro Perissinotto, Michela Persico, Pisti Mangaboo, Angelo Pittro, Gabry Ponte, Johnson Righeira, Tomàs Rincòn, Max Rosolino, Samuel Romano, Stefy Sansonna, Guido Saracco, Simona Arrigoni, Lorenzo Sonego, Kristina Ti, Fabio Troiano, SiIvia Vada, Bebe Vio, Ivan Zaytsev, Rudy Zerbi, Morgan, Svevo Tognalini.