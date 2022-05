Corteo primo maggio, a Torino si sfila per il diritto al lavoro e contro la guerra

A Torino è partito questa mattina intorno alle 9.45 da piazza Vittorio Veneto, con direzione piazza San Carlo, il tradizionale Corteo del primo maggio, che non si teneva ormai da due anni. I partecipanti sfilano per chiedere il diritto al lavoro e stipendi equi, ma anche per denunciare le violenze della guerra in corso.

Il corteo ha visto diversi intoppi fin da subito: in un primo momento studenti e No Tav sono stati isolati dalla polizia con lavoratori e sindacati che invece hanno iniziato ad avanzare. Soltanto dopo trattative con centri sociali, No Tav e collettivi studenteschi la polizia ha aperto il cordone facendo procedere anche chi era rimasto indietro.

Il corteo ha poi dovuto rallentare in via Roma, dove sono state dimenticate le fioriere ai lati della strada, rimosse grazie all’intervento del Verde pubblico con camion e gru.

Non sono mancati anche tafferugli nei pressi della Galleria San Federico, dove i rider hanno contestato il sindaco Lo Russo al suo passaggio.