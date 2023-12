Cosa fare a Capodanno a Torino

Due grandi eventi in piazza gratuiti, per tutti i gusti e tutte le età: quest’anno a Torino la festa di Capodanno raddoppia, con uno spettacolo il 31 dicembre, per aspettare la mezzanotte al ritmo di musica pop ed elettronica, e un concerto del 1° gennaio di musica classica.

Qui la programmazione nei teatri e le feste a tema nei local ie negli spazi di aggregazione giovanile.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, a Capodanno la metropolitana sarà in servizio dalle 7 fino alle 3 del mattino del 1 gennaio (ultime partenze dalle stazioni Fermi e Bengasi alle 2.30). Il 1° gennaio la metropolitana sarà attiva dalle 7 a mezzanotte e mezza (ultima corsa mezzanotte). Raddoppiato anche il Night Buster, il servizio che collega i quartieri periferici di Torino con il centro città nelle ore notturne con 10 linee bus.

E poi come ogni anno il Capodanno di solidarietà del SERMIG quest’anno sul tema “Costruiamo il futuro con la Pace“.

Concerto del 31 dicembre

Il concerto in Piazza Castello è dedicato alle Universiadi e farà partire il conto alla rovescia verso i Giochi Mondiali Universitari Invernali del 2025.

Biglietti gratuiti su https://www.mailticket.it/manifestazione/VO37/capodanno-torino-2024

In programma:

la serata prende il via dalle ore 21, con la Corale Universitaria di Torino, la più antica corale universitaria italiana, che interpreterà il Gaudeamus Igitur, inno ufficiale delle Universiadi

si entra nel vivo dell'atmosfera di festa con il Teenage Dream Party

Grandi protagoniste saranno le hit degli anni 2000 di Disney Channel, tanto amate dai Millennials e dalla Generazione Z, cresciute in compagnia dei balletti di High School Musical. Il cast del Teenage Dream si completa con l’attrice e cantante argentina Brenda Asnicar , nota per il ruolo dell’antagonista della serie Il mondo di Patty.

La serata prosegue con Lo Stato Sociale, il collettivo di Bologna legato in modo speciale a Torino, che nel 2012 gli conferì il Premio Buscaglione. Saranno loro a condurre lo spettacolo verso la mezzanotte.

, il collettivo di Bologna legato in modo speciale a Torino, che nel 2012 gli conferì il Premio Buscaglione. Saranno loro a condurre lo spettacolo verso la mezzanotte. Conto alla rovescia con con Mace , tra i più importanti e visionari producer degli ultimi anni. Per il suo album “OBE”, pubblicato nel 2021 e certificato doppio platino, ha collaborato con alcuni dei più̀ importanti esponenti della scena italiana, tra i quali Salmo, Blanco, Gemitaiz, Venerus, Rkomi, Colapesce, Gue Pequeno, Joan Thiele e Madame.

A Daniela Collu, influencer, autrice del famoso blog Stazzitta, conduttrice radiofonica, volto di X Factor e dei suoi derivati Extrafactor e Strafactor con Elio e Mara Maionchi, e Victor Kwality, fuoriclasse torinese del mondo musicale e produttore, il compito di accompagnarci in questa lunga notte.

Dopo i festeggiamenti in piazza la festa prosegue in alcuni tra i più rappresentativi club della città: Cap10100, Centralino, Hiroshima Mon Amour, Milk, Off Topic e Supermarket.

in alcuni tra i più rappresentativi club della città: Cap10100, Centralino, Hiroshima Mon Amour, Milk, Off Topic e Supermarket. Ad arricchire la serata del 31 dicembre sarà anche l’illuminazione della Mole Antonelliana, a cura di Iren, dalle ore 20 con uno speciale color “bollicine”.

Modalità di accesso: l’ingresso gratuito sarà riservato ai soli possessori di biglietto (solo posti in piedi).

Indicazioni su chiusure al traffico:

Sabato 31 dicembre saranno chiuse al transito via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via San Tommaso a piazza Castello) piazza Castello, Giardini Reali e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).

Il Capodanno 2024 è un progetto della Città di Torino, realizzato in collaborazione con World University Games Winter e realizzato da Cooperativa Culturale Biancaneve per la direzione artistica di Fabrizio Gargarone, con il contributo di Coop Fiorfood e Red Bull.

Capodanno del SERMIG

Nel pomeriggio del 31 dicembre, ritrovo alle 14 in piazza Vittorio Veneto angolo via Po per la marcia della pace sino in piazza San Carlo.

Gli organizzatori chiedono di portare solo bandiere della pace e uno zaino n spalla con alimentari a lunga conservazione per aiutare chi bussa alle porte degli Arsenali della Pace del SERMIG.

I punti di raccolta saranno alla partenza e all’arrivo della camminata.

All’arrivo in piazza San Carlo, verranno caricati gli alimentari donati assieme a tante sorprese, amici e attività.

La sera proseguirà con il cenone del Digiuno all’Arsenale della Pace alle ore 20.30 per un momento di condivisione e testimonianze da tutto il mondo per proseguire poi verso il Duomo per la Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Roberto Repole.

Info: https://www.sermig.org/arsenali/arsenale-della-pace/eventi/campo-di-capodanno-al-sermig-2024.html

Concerto del 1° dell’anno

Il primo gennaio Torino saluterà il nuovo anno all’insegna della grande musica con un Concerto di Capodanno, nel solco della tradizione europea, che uscirà dai grandi teatri per proporsi, gratuitamente, in piazza, a tutta la città.

Alle ore 16.30 sul palco di piazza Castello salirà l’Orchestra Filarmonica di Torino; a dirigere è Giampaolo Pretto che, in questa occasione, guiderà strumentisti e cantanti nell’esecuzione di una scelta di brani studiata per celebrare il bicentenario del Museo Egizio.

Il programma del concerto sarà infatti legato in modo particolare al tema dell’Egitto, spaziando tra l’ouverture, le arie e i duetti più celebri del Flauto Magico di Mozart, ambientato in un Egitto immaginario, e dell’Aida di Verdi, il cui soggetto tanto ha contribuito alla creazione dell’immaginario dell’antico Egitto. Sul palco si alterneranno voci di spicco del panorama nazionale e internazionale: Daniela Cappiello, Marta Torbidoni, Franco Vassallo, Angelo Villari. Una menzione a parte merita poi la presenza del giovane violinista Giovanni Andrea Zanon; al suo archetto saranno affidate le due pagine estremamente virtuosistiche delle Variazioni di Paganini sul tema della preghiera Dal tuo stellato soglio dal Mosè in Egitto di Rossini e la celeberrima Méditation da Thais di Massenet. Di assoluto rilievo anche la collaborazione con il collettivo di ballerini spagnoli Kor’sia, che ha ideato e realizzato le coreografie che accompagneranno in video i momenti più intensi del programma musicale, registrate proprio nei suggestivi spazi del Museo Egizio di Torino.

La serata sarà presentata dalla conduttrice torinese Alba Parietti e da Paolo Gavazzeni, direttore artistico di Classica HD (Sky, canale 136).

Modalità di accesso: evento a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il primo gennaio l’accesso all’area sarà gratuito e senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima, di circa ottomila persone.

Il concerto del primo gennaio è un progetto della Città di Torino, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il contributo di Fondazione CRT e Iren. La direzione artistica è di Piero Maranghi, editore e direttore di Classica HD, e Paolo Gavazzeni.

Altri appuntamenti in città

Difendiamo il futuro con la Pace

31 dicembre

Arsenale della Pace del Sermig in Piazza Borgo Dora 61 – Torino

dalle 14 – 2024 Passi di Pace – da piazza Vittorio a piazza San Carlo (solo bandiere della pace e alimenti a lunga conservazione da donare nei punti di ritiro)

dalle 20.30 – Cenone del Digiuno

dalle 22.30 – Marcia della Pace verso il Duomo per la Messa delle 23.30

Cinema Nazionale

31 dicembre dalle 21

Quattro film protagonisti dei Golden Globes, con 11 nomination totali: Il ragazzo e l’Airone di Hayao Miyazaki; Past Lives di Celine Song; Perfect Days di Wim Wenders, premiato al Festival di Cannes per il migliore attore; May December di Todd Haynes.

