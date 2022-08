Cosa fare a Ferragosto

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, nei giorni di Ferragosto.

Sono numerosi i musei aperti con ingresso gratuito o a 1 euro, piscine, cinema e ancora spettacoli ed altri eventi

Appuntamenti che la Città di Torino si è impegnata a raccogliere sotto un unico ‘cartellone’, coordinando e riunendo le singole iniziative, per tutte le cittadine e i cittadini rimasti a Torino,



Così, in un giorno solitamente ‘chiuso per ferie’ come il 15 di agosto, è possibile usufruire di servizi e luoghi di svago presenti sul territorio: luoghi di divertimento, di cultura e di aggregazione – come anche i parchi cittadini – da vivere ugualmente appieno durante la stagione delle vacanze.



Il programma è inoltre disponibile collegandosi a l sito http://www.comune.torino.it/eventi/ferragosto/

I musei aperti a Ferragosto

– Museo Pietro Micca, ingresso gratuito

– Museo della Frutta, ingresso gratuito

– Borgo Medievale, ingresso gratuito

– Polo Museale dell’Università: Musei Lombroso e di Anatomia, ingresso gratuito

– Museo della Radio e Televisione, ingresso gratuito dalle 9:30 alle 18:30

– Castello di Rivoli, ingresso gratuito dalle 11 alle 17

– Palazzo Madama (FTM), ingresso a 1 euro

– GAM (FTM), ingresso a 1 euro

– MAO, Museo d’Arte Orientale (FTM), ingresso a 1 euro

– Museo Nazionale del Risorgimento, visita guidata alle ore 15.30 al costo di 4 euro da aggiungere al prezzo del biglietto (1 euro)

– Museo della Montagna, ingresso a 1 euro

– Fondazione Accorsi/Ometto, ingresso a 1 euro

– Fondazione Merz, ingresso a 1 euro

– Museo della Sindone, ingresso a 1 euro

– Pinacoteca Agnelli: ingresso gratuito con orario 11-21 alla Pista 500 e ingresso a 1 euro con orario 11-21 alle mostre ‘Sylvie Fleury. Turn Me On’ e ‘Pablo Picasso e Dora Maar. Un dialogo con la Fondation Beyeler’.



Apertura straordinaria anche del Museo Egizio, con orario 9-18:30.

I cinema

Saranno aperti i cinema Ambrosio, Greenwich Village, Ideal Cityplex e Uci Lingotto.

Piscine

Saranno aperti gli impianti Trecate, Franzoj, Colletta e Lido.

Eventi

Nel palinsesto degli eventi dell’estate torinese, consultabile sul sito www.comune.torino.it/eventi, previsti spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e serate musicali.



Inoltre si segnala il concerto di Ferragosto a Limone Piemonte, la accia al tesoro nel Parco di Miradolo e i Lou Dalfin al Santuario di Castelmagno.

Concerto di Ferragosto a Limone Piemonte

Lunedì 15 agosto, alle 12,45, a Limone Piemonte, alla Capanna Niculin, a 1440 metri slm. il tradizionale concerto sinfonico di Ferragosto, che si tiene sulle montagne piemontesi da 42 anni.

Diretta su Rai 3 e Rai Sat.

Caccia al tesoro nel Parco di Miradolo

Lunedì 15 agosto, alle 15,30, nel Parco del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, caccia al tesoro alla scoperta delle capacità emotive delle diverse specie botaniche.

Possibilità di picnic.

Info e prenotazione obbligatoria 0121/502761, prenotazioni@fondazionecosso.it.

I Lou Dalfin al Santuario di Castelmagno

Lunedì 15 agosto, alle 16, per Occit’amo Festival, si esibiscono sul sagrato del Santuario di San Magno, a Castelmagno, i Lou Dalfin.

A quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1300 concerti e collaborazioni prestigiose sulla scena musicale nazionale ed internazionale, ancora una volta i Lou Dalfin capeggiati da Sergio Berardo sono i protagonisti del Ferragosto occitano che si celebrerà in Valle Grana.

Ingresso gratuito.