Cosa fare nel weekend di Pasqua

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, nel weekend di Pasqua, 16-17 aprile.

Tornano le pillole di storia degli Historytellers, sei puntate dal Castello di Rivoli. Al Mao si parla di Ganesha. A Palazzo Madama visita naturalistica al Giardino Botanico Medievale. Reggia di Venaria Reale.

Le pillole di storia degli Historytellers dal Castello di Rivoli

Da sabato 16 aprile, sui canali social @the.historytellers e @castellodirivolila, è disponibile la prima di sei puntate video delle “Pillole di storia dal Castello di Rivoli”, a cura degli Historytellers, Michele Ferraro e Luca Piovano, insieme ad Alessia Giorda, responsabile Tutela e Valorizzazione del Patrimonio della Castello di Rivoli.

Ganesha al MAO

Sabato 16 aprile, alle 15, al MAO, via San Domenico 11, l’incontro “Il Signore che rimuove gli ostacoli: Ganesha”.

Segue degustazione di tè Assam, a cura di TheTea.

Costo 18 euro, più biglietto d’ingresso.

Prenotazioni 011/5211788, prenotazioniftm@arteintorino.com

Visita guidata naturalistica al Giardino botanico medievale di Palazzo Madama

Sabato 16 aprile, alle 15,30, a Palazzo Madama, piazza Castello, visita guidata naturalistica al Giardino botanico medievale.

Costo 6 euro.

Prenotazioni 011/5211788, prenotazioniftm@arteintorino.com.

Pasqua e Pasquetta alla Reggia di Venaria

Alla Reggia di Venaria Reale, sia domenica 17 che lunedì 18 aprile,

Cirque en vol

a cura di Cirko Vertigo

Allea di terrazza, ore 11.00/ 12.00 / 15.00 / 15.50 / 16.45 / 17.45

Boschetto del Patio dei Giardini, ore 12.30 / 14.30 / 16.15

Performance artistiche, acrobatiche e sensoriali nel contesto paesaggistico dei Giardini.

Con Alexandre Duarte (tessuti aerei), Elisa Mutto (cerchio aereo), Sara Frediani (cinghie), Vladimir

Jezic (trapezio e bandiere), Michelangelo Merlanti (corda molle), Carlos Rodrigo Parra Zavala (palo

cinese)

In volo al Giardino delle Rose

a cura di Flic – Scuola di Circo di Torino,

Giardino delle rose, ore 11.30 / 15.30 / 17.15

Una performance che prende vita dall’incontro di cinque acrobate dell’aria specializzate

in molteplici discipline (trapezio ballant, cinghie, cerchio aereo, tessuti, corda aerea),

attraverso il loro abitare tra strutture tese verso il cielo ed immerse nel verde. Un

viaggio alla scoperta dell’arte aerea, espressione di corpi sospesi dai movimenti

armonici ed acrobatici, accompagnato dalle note che guidano lo sguardo degli

spettatori.

Con Costanza Bernotti (trapezio ballant), Ella Hummel (cinghie), Anita Cuneo (cerchio aereo), Gabriella

De Arcangelis (tessuti), Carolina Wuttke (corda aerea) e la regia di Natalia Rosato



Performance di giocoleria

a cura di Flic – Scuola di Circo di Torino,

Giardini, Corte d’Onore, Piazza della Repubblica, Via Mensa, ore 11 – 17.30

Un viaggio all’interno del mondo magico della giocoleria, con artisti che coinvolgono

gli spettatori in una performance appositamente creata per l’evento. Quattro corpi in

movimento che giocando con la forza di gravità riusciranno a stupire ed emozionare il

pubblico.

Con i giocolieri Rosa Benvenuto, Andrea Rocchi, Filippo Seziani e Shay Wapniaz.