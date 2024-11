Cosa fare a Torino e dintorni nel weekend del 9-10 novembre 2024

Notiziario del weekend di informazione su cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte.

Percorso naturalistico ad Avigliana. Due secoli di grandi eventi all’Archivio storico della città. In bici attorno a Chieri.

Percorso naturalistico ad Avigliana

Sabato 9 novembre, alle 9 alle 13, alla Certosa 1515 di Avigliana, via Sacra di San Michele 51, inaugurazione percorso naturalistico autoguidato “Ma.Ga”.

Organizza Casacomune. Gratuito, iscrizione obbligatoria 342/3850062, casacomuneaps.org.

Due secoli di grandi eventi all’Archivio storico della città

Sabato 9 novembre, dalle 14 alle 19, all’Archivio Storico della Città, via Barbaroux 32, accesso libero mostra “Torino Universale. Due secoli di grandi eventi”.

Alle 16, visita guidata gratuita mostra e Archivio.

Per Nitto Atp Finals.

In bici attorno a Chieri

Domenica 10 novembre, alle 9,30, alla Ciclofficina Fiab Muoviti Chieri, ex Mattatoio, via Giovanni XXIII 8, percorso in bici ad anello circa 37 chilometri, con accompagnatore ciclo-escursionistico.

Fee di 5 euro a favore Fondazione Piemontese Ricerca Cancro-Istituto di Candiolo.

Prenotazioni turismotorino.org.