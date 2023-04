Cosa fare nel weekend

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, nel weekend del 15-16 aprile.

Torino da capitale politica a capitale industriale. Il mercatino delle piante dell’Orto Botanico. Le eccellenze di Googreen. Prevenzione gratuita grazie ai Lions.

Torino da capitale politica a capitale industriale

Sabato 15 aprile, alle 17, al Piccolo Sal-8, via Luserna 8, conferenza di Raffaello Emaldi su “Torino: da capitale politica a capitale industriale”.

Ingresso libero.

Prenotazione segreteria@monginevrocultura.net.

Il mercatino delle piante dell’Orto Botanico

Sabato 15 aprile, dalle 15 alle 19, all’Orto Botanico, viale Mattioli 25, parco del Valentino, mercatino di piante.

Alle 17, visita guidata su Peonie e Iris.

Domenica 16 aprile, mercatino delle piante dalle 10 alle 19, visita guidata su Peonie e Iris alle 11,30 e 17.

Eventi compresi nel biglietto d’ingresso.

Le eccellenze di Googreen

Domenica 16 aprile, dalle 10 alle 19, al Giardino Sambuy, piazza Carlo Felice, mercato Googreen.

Con i Maestri del gusto e del Paniere.

Alle 10,30, laboratorio gratuito di Pizzica.

Alle 12, laboratorio gratuito per bambini 5-10 anni “Dallo scarto al seme”, iscrizioni 340/1014355.

Prevenzione gratuita grazie ai Lions

Domenica 16 aprile, dalle 10 alle 17, in piazza Solferino, campus medico con prestazioni gratuite: consulenze nutrizionali, test diabete, ecografie patologie vascolari, visite odontoiatriche e oculistiche, densitometria per diagnosi osteoporosi, prevenzione epatite C, valutazione cognitiva.

In occasione dei Lions Day.