Cosa fare nel weekend: a Ostana il Festival della viticoltura eroica e formaggi d’alpeggio

Sabato 16 e domenica 17 luglio, nel bellissimo borgo montano sotto al Monviso, Ostana (Cuneo) si svolge il “Festival della viticoltura eroica e formaggi d’alpeggio” che, per la prima volta unisce, attraverso i prodotti vitivinicoli e caseari di eccellenza, l’arco alpino occidentale: dalle Alpi marittime al Verbano Cusio Ossola toccando la Valle d’Aosta.

Nato da un’idea di Fondazione Contrada Torino Onlus e Cooperativa di Comunità Viso a Viso la manifestazione è sostenuta da Unioncamere Piemonte con il contributo delle Camere di commercio di Cuneo, Torino, Valle d’Aosta e Monterosa-Laghi Alto Piemonte e il supporto del Comune di Ostana.

Il Festival non propone solo vino e formaggi, ma anche incontri con testimonianze sui vari temi inerenti la montagna e i suoi prodotti.

Programma su https://www.visoaviso.it/evento/festival-viticoltura-eroica-e-formaggi-dalpeggio



L’accesso al festival della viticoltura eroica e dei formaggi d’alpeggio è libero e totalmente gratuito. Per degustare vini e formaggi eroici è possibile acquistare in loco una carta degustazione con tre tagli da 5, 10, 15 euro. Inoltre il programma prevede la

possibilità di partecipare su prenotazione a degustazioni guidate presso la sala auditorium de Lou Pourtoun ed a dei trekking eno-gastronomici, uno sabato e uno domenica, al costo di 15 euro, si tratta di piccole escursioni tra le borgate con degustazione di prodotti.



Sabato 16 luglio a partire dalle 18.30, presso il Centro Culturale Lou Pourtoun il concerto gratuito di musica occitana con il gruppo musicale Enca Sonar.



L’area parcheggi ad Ostana si trova lungo la via di collegamento da frazione Villa, in

direzione Ciampetti.



Per raggiungere Frazione Sant’Antonio, c’è una navetta a disposizione (capienza max persone, dalle ore 10 alle 16, ogni mezz’ora circa) con partenza da frazione Villa. In

alternativa è possibile salire a piedi attraverso la strada carrabile (chiusa al traffico) o, per i più avventurosi, passando per il sentiero panoramico indicato in mappa.

Nella giornata di domenica 17 luglio è previsto un servizio navetta gratuito A/R (capienza max 8 persone) in partenza da Crissolo ogni mezz’ora circa dalle ore 10.00 alle 16.00. A Crissolo è prevista un’area parcheggio per i mezzi privati.



Per info e prenotazioni 339/1286241 – 347/9272409