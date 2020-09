Cosa fare questo weekend: riprendono le visite guidate a Palazzo Reale

Le occasioni di vivere gli eventi a Torino e in Piemonte. Le proposte per il weekend del 5-6 settembre.

Riprendono, dopo la pausa estiva, le visite dell’associazione degli Amici di Palazzo Reale ai Musei Reali con due percorsi.

Il primo è un evergreen tanto amato dal pubblico, le Cucine Reali, alla scoperta dei luoghi e delle fasi di preparazione delle pietanze che venivano servite sulle tavole dei sovrani e principi.

Un percorso attraverso dispense, cantine, cucine e sale per la preparazione dei piatti per raccontare il grande lavoro che si svolgeva nei sotterranei di palazzo.

Il secondo percorso riapre al pubblico dopo due anni dalle ultime visite, si tratta dell’Appartamento della Regina Elena, abitato dalla sovrana durante i suoi soggiorni torinesi nei primi decenni del Novecento.

I visitatori potranno anche affacciarsi sul terrazzo dell’appartamento, con vista sui Giardini Reali.

Un appartamento legato alle figure femminili di Casa Savoia. Venne infatti realizzato a partire dal 1684 per le figlie di Vittorio Amedeo II, Maria Adelaide e Maria Gabriella, e successivamente destinato ad accogliere la sorella nubile di Vittorio Amedeo III, la principessa Maria Felicita.

Negli anni successivi alle spoliazioni napoleoniche l’appartamento ebbe, negli anni di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, una breve parentesi prima come appartamento destinato ad accogliere personaggi della Corte, poi come foresteria per gli ospiti in visita, come avvenne per l’Imperatrice russa Alexandra Fedorowna, che qui soggiornò nel 1857.

Tornato ad accogliere membri della Real Casa con l’assegnazione ai principi Umberto ed Amedeo e relative consorti, l’appartamento venne nuovamente riallestito per la principessa Maria Laetitia nel 1888. Sua è la straordinaria sala da bagno impreziosita dagli acquerelli floreali dalla pittrice torinese Emma Biscarra, ancora oggi perfettamente conservati.

Per entrambi i percorsi:

visite guidate tutti i sabato e domenica di settembre, ore 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17

max 8 persone per turno di visita (nel rispetto delle norme di comportamento per il contenimento del rischio da contagio da covid-19)

€7 intero, €2 ridotto 18-25 anni, gratuità per le forme previste da legge (non sono previste agevolazioni per Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Non è necessaria la prenotazione.

La biglietteria dei Musei Reali è all’ingresso di Palazzo Reale, in piazzetta Reale 1, a Torino.