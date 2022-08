Cosa fare oggi

Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, lunedì 29 agosto.

Ultimo giorno per le mostre a Palazzo Madama,: oggi, lunedì 29 agosto chiudono le mostre Da San Pietro in Vaticano. La tavola di Ugo da Carpi per l’altare del Volto Santo e Invito a Pompei, che hanno avuto un grande successo di pubblico.

La tavola di Ugo da Carpi per l’altare del Volto Santo nella Basilica Vaticana (1524-1525) è presentata dalla Fondazione Torino Musei in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro in Vaticano.

La pala d’altare con la Veronica che dispiega il velo del Volto Santo tra gli Apostoli Pietro e Paolo è un’opera di straordinaria importanza per arte e fede. Si tratta di una tavola “fatta senza pennello”, come è scritto dall’autore accanto alla firma e come riferisce Giorgio Vasari che la vide in San Pietro insieme a Michelangelo.

Quella di Ugo da Carpi “intagliatore” fu una sperimentazione audace, ingegnosa e senza precedenti; un’opera unica nel suo genere perché eseguita non con l’arte della pittura, ma con la tecnica della stampa a matrici sovrapposte.

La mostra Invito a Pompei è un “invito” a entrare nelle case di Pompei, a scoprire quali erano le atmosfere, come erano arredate, quali oggetti erano usati quotidianamente dai suoi abitanti, come erano decorate e abbellite, attraverso un viaggio nel mondo pompeiano.

Il percorso espositivo, nella maestosa Sala del Senato, si snoda attraverso gli ambienti maggiormente rappresentativi delle case più lussuose della Pompei del I secolo d.C.

Una ricca selezione di oltre 120 opere, tra arredi, statue, gioielli, bronzi, vetri e apparati decorativi, è presentata al visitatore in un itinerario tra gli spazi domestici (l’atrio, il triclinio, il peristilio con il giardino, le stanze da letto), che termina con i drammatici calchi di alcune vittime.