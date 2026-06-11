Cosa fare a Torino e dintorni, giovedì 11 giugno 2026

Rubrica di appuntamenti di cultura e intrattenimento a Torino e in Piemonte.
Oggi convegno pubblico sul “vecchio” medico condotto. Inaugurazione dello spazio pubblico La Corte in via Rubino. Al Circolo dei lettori si ricorda l’ingegnere filantropo Cottino.
Oggi convegno pubblico sul “vecchio” medico condotto
Dalle 14,30 alle 18, nell’Aula Magna di Anatomia, corso Massimo d’Azeglio 52, il convegno “Il medico condotto e le radici del welfare in Italia” e presentazione del libro di Franco Lupano “Alle radici della medicina primaria”.
Inaugurazione dello spazio pubblico La Corte in via Rubino
Alle 18, nella nuova sede de “I Buffoni di Corte”, nell’ex asilo nido di via Rubino 82, inaugurazione dello spazio aperto “La Corte”, polo dedicato all’inclusione, all’autonomia e alla formazione delle persone con disabilità.
Ingresso libero.
Al Circolo dei lettori si ricorda l’ingegnere filantropo Cottino
Alle 18,30, al Circolo dei lettori, via Bogino 9, Francesco Antonioli presenta il libro “Il Maestro silenzioso”, Guerini, su l’ingegnere filantropo Giovanni Cottino (1927-2022).
Con Cristina Di Bari, presidente Fondazione Cottino, e l’economista Angelo Miglietta, Iulm. Ingresso libero.